Un gol per reivindicar-se

Molt s’ha parlat de Paulinho aquest estiu. Ningú va acabar d’entendre com sent Verratti l’objectiu principal del Barça per reforçar el mig del camp, finalment s’apostés pel brasiler després de la negativa del PSG a negociar per l’italià. El club blaugrana va intentar el seu fitxatge els primers dies d’estiu, però el Guangzhou Evergrande es va negar a negociar els 40 milions d’euros de la clàusula de rescissió, fet que va provocar que el Barça aparqués durant unes setmanes les negociacions per ell. Avançat l’estiu, però, i amb les urgències que tenia la direcció esportiva, finalment es va decidir fer el pas i abonar el preu íntegre de la seva llibertat perquè formés part del nou projecte d’Ernesto Valverde. Paulinho era un perfil completament diferent al que inicialment buscava el Barça en el mercat. Jugador de múscul, potència i arribada, el fet de venir de la lliga xinesa i el seu alt preu encara van aixecar més suspicàcies entre la massa social blaugrana. Com si no fos prou ser internacional absolut amb la selecció del Brasil.

Absentant-se d’escoltar comentaris, Paulinho tenia clar que només les seves actuacions aconseguirien canviar la percepció que puguin tenir d’ell els seguidors del Barça. En la plantilla, mai han tingut dubtes –Messi va beneir el seu fitxatge–, tampoc Valverde, que desitjava un perfil com el seu en l’equip perquè malgrat la gran amalgama de migcampistes no en tenia cap com ell. I en la seva quarta aparició amb el Barça, totes com a suplent, Paulinho ja va ser decisiu amb el seu gol contra el Getafe. Va entrar al camp en el minut 77 per Rakitic, el titular a l’interior dret, perquè Valverde buscava més presència dels migcampistes a l’àrea rival i sacsejar una mica el seu equip, massa pla i espès ahir al Coliseum Alfonso Pérez. I en el minut 84, Paulinho va rebre de Leo Messi en una bona incursió a l’àrea, va controlar bé la pilota, va protegir-la, amb el cos va aguantar l’entrada del defensa i just abans de perdre angle va engaltar un gran xut creuat que va fer inútil l’estirada de Guaita. “La meva característica és aquesta: aparèixer des del darrere. Als equips contraris els costa defensar aquestes jugades”, va explicar al final del partit. Paulinho estava molt satisfet per haver pogut ajudar l’equip a sumar tres punts d’aquells que se sol dir que guanyen lligues. “Estic molt content d’haver fet el gol de la victòria. Aquí era el més important després d’anar al darrere.” El gol va servir-li per reivindicar-se davant tots els que el van criticar abans de tocar la primera pilota i per demostrar a Valverde que està a punt per sortir des de l’inici i donar descans als teòrics interiors titulars.