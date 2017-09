Els recanvis funcionen

El Barça ha dormit a set punts del Madrid –els blancs juguen aquest vespre a Anoeta– després d’imposar-se al Getafe per 1-2, amb remuntada inclosa. Paulinho va ser l’encarregat de capgirar el marcador a les acaballes del partit (85’), i va erigir-se en l’heroi inesperat al Coliseum Alfonso Pérez. Un jugador que ha generat debat durant l’estiu per la conveniència del seu fitxatge. Gols com els d’ahir argumenten la presència d’un jugador de les seves característiques –sobretot de contenció, però amb arribada a l’àrea rival– a l’equip blaugrana, que va necessitar mastegar molt el partit per poder emportar-se’l. Més enllà del migcampista brasiler, Denis Suárez, autor del primer gol blaugrana (55’) també en va sortir enfortit, reivindicant un paper més actiu en els plans d’Ernesto Valverde. De fet, ahir els gols van arribar des de la banqueta. Una bona notícia a l’hora de no dependre tant de l’’efectivitat de Messi, molt vigilat ahir per l’ordenada defensa local. Tot i això el crac argentí va ser l’encarregat de fer l’assistència a Paulinho. Tot plegat perquè la trajectòria blaugrana en la lliga segueixi sent impecable: quatre triomfs en quatre jornades. Amb tot, Ter Stegen va perdre la imbatibilitat. Un mal menor. De fet, la pitjor notícia va ser la lesió muscular d’Ousmane Dembélé a la mitja hora de joc.

“Tot i que Valverde va comentar que a Getafe hi podia haver rotacions, a l’hora de la veritat va fer tan sols un canvi respecte al duel de dimecres passat contra el Juventus. Sergi Roberto va ser l’escollit d’entrada per ocupar el lateral dret en substitució de Nélson Semedo. Si bé la presència del reusenc en l’onze entrava en les travesses, no ho era pas que ho fos com a lateral sinó com a interior per tal de donar descans a Iniesta o bé a Rakitic. Però res d’això. Tant el manxec com el croat van ser titulars, igual que la resta de cracs: Messi, Luis Suárez, Alba, Piqué, Busquets… Valverde també va mantenir l’aposta per Dembélé. Tot plegat per fer un equip ben recognoscible, sense revolucions. Tot molt ajustat al caràcter mesurat del tècnic blaugrana, que segurament es reserva més rotacions per a dimarts, coincidint amb la visita de l’Eibar al Camp Nou.

L’onze exhibit a Getafe era el reflex de la importància que Valverde va donar a la visita. De fet, ja és ben coneguda la dita que és en aquesta mena de camps on es guanyen les lligues. Tot i no acabar d’omplir-se, les grades del Coliseum van presentar molt millor imatge de l’habitual. I és que, més enllà de l’afició local, també s’hi van aplegar nombrosos aficionats del Barça de Madrid i rodalies, amb l’expectativa de poder veure en directe una victòria dels blaugrana. Finalment la van poder celebrar, però no sense patir abans.

I és que a pesar d’haver tornat enguany a primera, el Getafe va demostrar que el prometedor inici de campionat no ha estat pas casualitat. José Bordalás ha edificat un equip molt ordenat quan li toca defensar, però que també és capaç de sortir a l’atac amb criteri. I el Barça en va ser ben conscient. De fet, el marcador al descans reflectia un 1-0 favorable als locals. Gaku Shibasaki va ser l’autor del gol, molt espectacular, a les acaballes de la primera part (39’). El japonès va aprofitar un refús curt de la rereguarda blaugrana per connectar una volea des de la frontal que va enviar la pilota a l’escaire de la porteria de Ter Stegen.

El gol encaixat no va ser l’únic ensurt que es va emportar el Barça durant els primers 45 minuts. Un quart d’hora abans (24’) Dembélé va haver de retirar-se del terreny de joc lesionat. Després d’una cursa i d’intentar endarrerir la pilota amb un cop d’esperó, el francès es va deixar caure a terra, clara mostra que tenia algun problema muscular. Tarda per oblidar, doncs, per a l’extrem, que mentre va estar sobre el terreny de joc va mostrar-se excessivament discret. Gerard Deulofeu va sortir en el seu lloc. Un canvi natural que no va canviar el dibuix blaugrana sobre la gespa.

L’1-0 en contra no va evitar que Valverde canviés Iniesta durant el descans i donés entrada a Denis Suárez, que aviat reivindicaria més protagonisme en la dinàmica de l’equip encarregant-se de marcar l’1-1 (55’). El migcampista gallec va estar encertat a l’hora de definir amb un xut col·locat una jugada gestada gràcies a la insistència de Deulofeu i Sergi Roberto a l’hora de recuperar una pilota a la banda dreta. De fet, aquest inconformisme i capacitat de pressió van ser clau per capgirar el resultat contra un Getafe que fins a l’últim moment va tenir capacitat per buscar les pessigolles a Ter Stegen, que ahir va tornar a estar molt segur sota pals. I va ser en aquest escenari obert quan va Messi va agafar la pilota, va fer mitja volta i va veure com Paulinho, que havia rellevat Rakitic en el minut 77’, aconseguia trencar les línies, marcar i certificar els tres punts amb un xut potent.