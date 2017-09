Denis Suárez encapçala la remuntada blaugrana

Denis Suárez es va reivindicar ahir contra el Getafe amb una gran segona meitat i, a més, va ser clau gràcies al gol que va encetar la remuntada blaugrana al Coliseum Alfonso Pérez. El migcampista gallec va tornar a tenir minuts en reemplaçar un apàtic i cansat Iniesta en el descans. En pocs minuts va sacsejar l’atac blaugrana amb el seu joc elèctric i va aportar un desequilibri a l’equip que no s’havia vist en els primers 45 minuts.

El Barça va topar amb l’esquema tàctic plantejat per Pepe Bordalás en la primera meitat de l’enfrontament i, amb el primer canvi ja consumat amb l’entrada obligada de Deulofeu per Dembélé, la solució escollida per Valverde per capgirar el resultat en la segona meitat va ser Denis Suárez. L’empresa no era fàcil, ja que l’enfrontament estava sent molt difícil per als blaugrana.

El migcampista va correspondre a la confiança mostrada pel tècnic i es va erigir en un dels protagonistes del partit junt amb Paulinho, autor del gol del triomf i que també va ser un revulsiu des de la banqueta. Denis va marcar el gol de l’empat en una de les primeres ocasions clares dels blaugrana contra la porteria de Guaita i va encapçalar la remuntada.

En el minut 62, el gallec va arreplegar una passada de Sergi Roberto dins de l’àrea, va controlar l’esfèric amb paciència i serenitat sense excessiva oposició del rival i va xutar amb potència per superar el porter valencià amb un llançament ben col·locat al pal llarg. Aquest gol va despertar completament el Barça, que va començar a assetjar la porteria dels madrilenys amb un Denis Suárez molt participatiu que s’associava bé amb Messi i amb Deulofeu, i que va mostrar la seva personalitat en un partit complicat.

En una tarda fluixa de Luis Suárez i en la qual l’astre argentí no va poder superar la forta defensa blaugrana, l’aportació dels jugadors de la banqueta va ser clau per aconseguir tres punts importants per continuar al capdavant de la taula i seguir lluny del Real Madrid.

El migcampista gallec fins ara no havia tingut gaire presència –tan sols 37 minuts en la lliga–, però ahir va ser l’home que va canviar el signe del partit. Després de no jugar contra l’Espanyol ni la Juve, Denis Suárez va tornar a demostrar que pot ser un recanvi de garanties en la posició d’interior que tants dubtes va generar la temporada anterior. En aquestes setmanes dures amb tres partits, l’aportació dels teòrics suplents en la rotació serà clau per continuar el bon ritme del Barça de Valverde.