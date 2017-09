Dembélé, entre tres i quatre mesos de baixa

Les proves mèdiques realitzades aquest matí a Ousmane Dembélé han determinat que el jove extrem francès pateix una ruptura del tendó del bíceps femoral de la cuixa esquerra. Una contratemps que farà que passi per la sala d’operacions la propera setmana a Finlàndia, intervingut pel doctor Sakari Orava. Els pronòstics avancen que el temps de baixa serà entre tres mesos i mig i quatre mesos. Tot indica, per tant, que Dembélé ja no podrà jugar fins començament del proper any.

Dembélé va patir la lesió dissabte sobre la gespa del Coliseum Alfonso Pérez de Getafe. Va ser al minut 24, després de fer un cursa i un cop d’esperó. Ràpidament va adonar-se que s’havia fet mal i va asseure’s al terra demanant les assistències. Gerard Deulofeu el va substituir.