Pensar sempre en positiu

El Barça s’ha d’obligar a pensar en positiu després de la gran malastrugança viscuda dissabte passat a Getafe quan va veure com el seu fitxatge estrella de la temporada, l’encarregat de reemplaçar el fugit Neymar, es trencava greument i deia adeu als terrenys de joc per un període que pot arribar fins als quatre mesos. Amb Dembélé ja a Finlàndia, on serà operat avui al migdia, la millor actitud és l’expressada ahir per Ernesto Valverde a la sala de premsa. “No s’ha de mirar enrere pel que fa a Dembélé, sinó endavant. Ja queda un dia menys perquè torni. I sense lamentacions”, va assenyalar el tècnic. Una normalitat en vista de l’infortuni que s’agraeix en un club acostumat a sobredimensionar les desgràcies.

L’equip està obligat a sobreposar-se després d’aquesta nefasta notícia consolidant-se en el lideratge de la lliga, que ja ocupa en solitari després de l’ensopegada de la Real Sociedad contra el Madrid. El Barça és un líder ferm, que compta tots els seus partits per victòries, que ha fet onze gols i només n’ha encaixat un, i que, de mica en mica, està assimilant la idea futbolística que vol impregnar el seu entrenador a la gespa. Va demostrar també capacitat de reacció a Getafe, on va capgirar un resultat advers en unes circumstàncies que no eren fàcils. Van respondre els reserves Denis Suárez i Paulinho, autor del gol decisiu, en una mostra evident que sembla que des de la banqueta enguany sí que es poden canviar els partits.

Avui contra l’Eibar serà una nova prova perquè aquest fons d’armari demostri que ha fet un pas endavant respecte a la temporada passada. Valverde va anunciar que farà canvis a l’equip titular tenint en compte que dissabte l’equip juga contra el Girona a Montilivi. Hi podrien ser en totes les línies. A la defensa, molt possiblement Nélson Semedo tornarà al lateral dret, mentre que a l’eix Piqué tornarà a fer parella amb Mascherano, amb pocs minuts en aquest inici. Umtiti va quedar fora de la llista, en la qual sí que ha entrat Vermaelen. Al mig del camp, Valverde podria donar descans als dos interiors titulars, Rakitic i Andrés Iniesta, per donar entrada als dos herois de Getafe, Paulinho i Denis Suárez, encara que Sergi Roberto també podria tenir possibilitats. Arda Turan, que va rebre l’alta mèdica, i André Gomes, també en van quedar fora.

A la davantera, el canvi natural després de la lesió de Dembélé és donar minuts i confiança a Gerard Deulofeu. El jugador del planter té una grandíssima oportunitat per fer-se un lloc a l’equip titular i per demostrar que recuperar-lo ha estat tot un encert. El nou entrenador blaugrana li està donant oportunitats i ell està responent bé. Ara mateix acumula 349 minuts disputats aquest curs, en què ha jugat sis partits, quatre dels quals de titular. A Deulofeu se li exigeix que faci un pas endavant ara que Dembélé podria estar absent gairebé durant 25 partits. Del teòric paper de revulsiu i de ser una alternativa des de la banqueta, ara se li reclamarà que sigui decisiu ja des de l’inici. Valverde té més alternatives per a la banda dreta, però cap tan clara com la de l’extrem de Riudarenes. Aleix Vidal, que pot ser una alternativa, va entrar de nou en la convocatòria després de tres partits absent.

Farà companyia a l’atac a Leo Messi i Luis Suárez, dos futbolistes que contra l’Eibar sempre acostumen a veure porteria. L’argentí li ha fet 8 gols en les cinc ocasions en què s’ha enfrontat amb l’Eibar, mentre que el balanç de Luis Suárez és de 6 dianes en cinc partits. El balanç històric entre els dos equips és clarament favorable als interessos blaugrana. El FC Barcelona i l’Eibar s’han enfrontat un total de sis vegades a primera durant les tres temporades i, al marge que tots els partits han acabat amb triomf blaugrana, el nombre de gols indica que han estat triomfs fàcils. 20 dianes barcelonistes i només tres dels bascos. Al Camp Nou, el balanç és de tres triomfs del Barça i 10 gols per als locals i 3 per als visitants.

L’Eibar, el rival dels blaugrana avui al Camp Nou, sap que les seves possibilitats són molt minses, però, com va advertir Valverde, té un entrenador valent, José Luis Mendilibar, que sempre intenta sorprendre el Barça amb una bona pressió i posant centrades a l’àrea. El tècnic basc, però, també va reconèixer que faria alguns canvis en l’onze inicial i també s’espera que modifiqui el dibuix. Podria utilitzar un 4-5-1 deixant sol en punta Sergi Enrich i utilitzant un triple pivot al mig del camp per evitar les passades interiors blaugrana. Mendilibar sap que és en aquestes zones on Leo Messi acostuma a moure’s i intentarà que no disposi de gaire espai per generar el seu futbol.