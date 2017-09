Dembélé ja és a Finlàndia

Ousmane Dembélé va viatjar ahir fins a la localitat finlandesa d’Hèlsinki, on aquest migdia serà operat pel doctor Sakari Orava del trencament del tendó del bíceps femoral de la cama esquerra que es va fer en el partit de dissabte contra l’Alavés i que el mantindrà entre tres i quatre mesos de baixa. Dembélé va viatjar acompanyat pel doctor del primer equip, Ricard Pruna. El jugador francès, a qui també acompanyava el seu germà, va arribar fins a la furgoneta que el va traslladar a l’avió en cadira de rodes. El motiu és que els metges han recomanat que com menys camini millor, perquè la lesió no s’agreugi. Dembélé va ser visitat ahir mateix per un metge de l’equip del doctor Orava, avui serà operat i començarà la seva recuperació tan aviat com sigui possible.

El club blaugrana va descartar ahir que Dembélé tingués molèsties abans del partit a la zona lesionada, després que en unes imatges de televisió es veiés com es tocava el bíceps femoral durant l’escalfament.