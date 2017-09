“Entre tots hem de superar les dificultats que ens trobem”

Quatre victòries en quatre jornades i líders. Un bon inici de campionat per part dels blaugrana que s’ha vist sacsejat per la lesió d’Ousmane Dembélé, que el mantindrà allunyat dels terreny de joc fins al gener. La notícia es va conèixer diumenge i, com és lògic, ahir va centrar bona part de la roda de premsa d’Ernesto Valverde, prèvia a la visita d’aquesta nit de l’Eibar al Camp Nou.

“Això és el més dur per a un jugador”, va lamentar el tècnic blaugrana, conscient que a l’extrem francès ara li toca “armar-se de paciència, treballar en solitari i veure com s’evoluciona a poc a poc”. “Però Dembélé és un jugador jove [20 anys] i és una dificultat més que es trobarà en la seva carrera. D’una manera o d’una altra, tots els que hem jugat hem tingut problemes musculars, de genoll... i hem hagut de patir i complir etapes fins a reaparèixer”, va apreciar amb la voluntat de transmetre-li ànims.

El ja conegut to conciliador de Valverde es va apreciar en el fet de no incidir en possibles factors que podrien haver influït en la lesió de Dembélé. “No cal donar-hi voltes. És normal que quan algú fa estiraments es toqui el bessó, el genoll, el bíceps femoral...”, va respondre quan se li va preguntar per les imatges on s’aprecia el jugador tocant-se la part del darrere de la cama esquerra durant l’escalfament previ al duel contra el Getafe. Un gest que ha fet sorgir interrogants sobre si ja notava algun tipus d’incomoditat a la zona. Valverde va manifestar que el fet de no haver patit abans cap problema muscular fa que l’extrem francès no tingui experiència a l’hora de reconèixer millor les petites molèsties. A més, tampoc va voler assenyalar l’estat de la gespa del Coliseum Alfonso Pérez –seca i força alta– com un altre factor important en la lesió: “No crec que tingués incidència decisiva, però m’agradaria que tots estiguessin en condicions semblants.”

Per al tècnic, doncs, la lesió és fruit del cop de taló que va fer després d’una cursa per endarrerir la pilota. “Si no hagués fet aquest gest tan fort potser no hauria passat res”, va suposar. També va comentar que potser un jugador més veterà no hauria fet aquest gest “perquè es molt agressiu i et pot passar això.”

Però lluny de capficar-se, Valverde va manifestar que “en lloc de mirar enrere i lamentar-se ara cal mirar endavant”. En aquest sentit, va ratificar la confiança que té en la seva plantilla: “Entre tots hem d’intentar superar les dificultats que ens trobem en el camí.” Preguntat expressament per les alternatives que té a l’hora de cobrir la baixa de Dembélé, es va referir a diversos noms: “Tenim diversos jugadors que poden actuar en aquella posició: Deulofeu, Aleix Vidal, Denis, André...” També tindrà en compte quines opcions hi ha al Barça B.

D’aquesta llista, Deulofeu apareix com el recanvi més similar per fer front a als mesos d’absència de Dembélé. “D’ell espero que marqui molts gols, que doni assistències, que treballi defensivament i que la seva banda sigui un maldecap per al rival”, va manifestar Valverde, que va acabar la frase afegint un “res d’especial” per evitar que pugui sentir un excés de responsabilitat.

El tècnic blaugrana va restar transcendència a la falta d’encert de Luis Suárez en els últims partits. “Hi ha dies que està més afortunat i d’altres, menys”, va reconèixer, però va afegir que la feina que fa sempre va be a l’equip “Si ell no pot aprofitar una desmarcada ho fa un company. Sempre confiem en ell i en la seva perseverança.” I de Paulinho, va destacar que el gol marcat a Getafe i que va segellar el triomf blaugrana (1-2) l’ajudarà a l’hora a guanyar confiança, tan per part de l’afició com a nivell personal.