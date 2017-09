El calendari obliga Valverde a recórrer ja a les rotacions

Fins al partit d’ahir, Ernesto Valverde no havia fet grans canvis en les seves alineacions. De fet, ja es començava a dir que tenia un equip titular definit i que en funció del duel canviava una peça o com a màxim dues. El calendari, però, ahir va provocar que contra l’Eibar les rotacions apareguessin per primer cop en un onze inicial del tècnic blaugrana. Ja havia avisat en la roda de premsa prèvia que hi hauria canvis. Dissabte hi ha partit a Montilivi contra el Girona i dimecres l’equip té la segona jornada de Champions al camp de l’Sporting de Lisboa.

Hi va haver canvis en totes les línies, i més dels que es preveien inicialment. De fet, Valverde va sorprendre amb alguna decisió. A la defensa, tres canvis respecte a l’últim partit. Els dos laterals van ser nous. A la dreta va tornar Nélson Semedo, el teòric titular i protagonista en el primer gol en provocar el penal que va transformar Messi. I a l’esquerra, el tècnic va voler donar-li la oportunitat a Digne, pràcticament desaparegut en aquests primers partits. El francès només havia jugat dotze minuts en la final de la supercopa d’Espanya i tres minuts en el primer partit de lliga contra el Betis al Camp Nou. Ahir va completar els 90 minuts. Piqué es va mantenir en l’onze i va fer parella amb Mascherano, que tampoc jugava des de la primera jornada de lliga i que també va disputar tot el partit.

Paulinho i Denis Suárez, que van ser decisius a Getafe, van ser premiats amb la titularitat. El brasiler va jugar en el lloc de Rakitic i va tornar a marcar rematant un bon servei de córner de Denis Suárez. Paulinho va sobresortir en la segona meitat, quan hi havia més espais, i va mostrar una bona entesa amb Messi. Amb camp per córrer, pot ser un jugador útil per al Barça i es va fer un tip de fer arribades a l’àrea. Busquets i Iniesta es van mantenir a l’equip, però van ser substituïts en el segon temps, així que arribaran descansats a Girona. Amb Valverde, el manxec no entra en les rotacions com sí que ho feia amb Luis Enrique, que el dosificava molt més. Sergi Roberto el va reemplaçar i Rakitic va ocupar el lloc de Busquets com a mig centre.

Al davant, la gran sorpresa. Luis Suárez va descansar i el seu lloc el va ocupar l’altre Suárez, Denis. El gallec, que a l’estiu havia rebut bones ofertes per marxar, vol demostrar aquesta temporada que pot ser un jugador important en aquest Barça i va oferir una altra actuació convincent, coronada amb un altre gol, definint molt bé després de rebre el refús de Dmitrivic a un xut de Messi. L’argentí ahir es va situar com a fals 9, mentre que Deulofeu va ocupar la banda dreta. El de Riudarenes va deixar el seu lloc a les acaballes del partit a Aleix Vidal, que va tornar a tenir minuts, de nou com a extrem. No jugava des de la segona jornada de lliga al camp de l’Alavés i aquell dia també ho va fer en aquesta posició.

Les rotacions de Valverde, però, van funcionar i l’equip arribarà als propers partits amb tots els jugadors endollats.