Cinc de cinc

El Barça d’Ernesto Valverde continua sumant i golejant. Cinc victòries en cinc partits de lliga que el mantenen com a líder solitari de la lliga. En un partit poc brillant a la primera part, molt divertit a la segona i amb moltes rotacions i la titularitat de Mascherano, Digne, Paulinho, Denis i Deulofeu, els blaugrana s’han desfet de l’Eibar amb quatre gols de Messi, un de Paulinho i un altre de Denis Suárez.

Ja ha marxat el Barça al descans amb un bon marcador tot i que el joc no ha estat gaire brillant, sent superats durant molts minuts els blaugrana per la pressió avançada de l’Eibar. Ha estat, de fet, el conjunt basc l’equip que ha tingut les dues primeres oportunitats de gol. Ter Stegen ha salvat una claríssima oportunitat de Sergi Enrich i després ha enviat a córner una rematada d’Inui en els primers deu minuts de joc. No tenia el control de joc l’equip de Valverde, que s’ha trobat un penal a favor en el minut 20. Hernández Hernández ha assenyalat com a penal una empenta de Gálvez a Semedo. Molt dubtosa la falta, que ha transformat Messi amb una rematada suau. L’argentí, que ha jugat de davanter centre, ha estat l’atacant més actiu en la primera part, amb dues rematades a porteria aturades per Dmitrovic. No ha pogut marcar Messi, però sí ho ha tornat a fer Paulinho. No estava el brasiler fent un bon partit en la seva primera titularitat, però ha demostrat que té arribada i ha fet el segon gol del Barça en el minut 37. de cap, en un córner llançat per Denis Suárez.

Precisament Denis Suárez ha estat qui ha sentenciat definitivament el partit en el minut 8 de la segona part. Com Paulinho, havia marcat a Getafe i ha repetit avui. El gallec ha aprofitat un refús de Dmitrovic a xut de Messi per fer el seu segon gol a la lliga. Ha estat l’inici d’uns minuts espectaculars en les dues àrees. Sergi Enrich ha semblat que podia donar vida a l’Eibar amb un gol aconseguit després d’una centrada de Juncà, però Messi ha posat les coses a lloc amb dos gols en dos minuts (63’ i 65’).

Amb el partit sentenciat, jugadors com Busquets i Iniesta han tingut descans i Messi ha tingut temps de fer el seu quart gol de la nit després d’una assistència d’Aleix Vidal.