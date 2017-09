Cinc jornades de lliga i cinc victòries del Barça. L’inici del campionat no pot ser millor per a l’equip d’Ernesto Valverde, que es manté com a líder ferm i en solitari després de golejar ahir l’Eibar de Mendilibar al Camp Nou. El 6 a 1 aconseguit contra els bascos, però, és una mica enganyós perquè en els primers minuts el Barça va tenir algunes dificultats. “Ens ha costat més del que reflecteix el resultat. Ens feien una pressió alta i ens costava sortir. Quan ho fèiem, però, arribàvem amb claredat a dalt”, va admetre Ernesto Valverde.

El tècnic blaugrana estava molt satisfet amb el triomf perquè l’equip es manté invicte en la lliga després d’una setmana amb molts partits. “Estem contents perquè aquesta és una setmana de 9 punts i ja en sumem 6. Volem afrontar el partit de Girona amb garanties. Estem contents perquè el partit de l’Eibar era difícil.” Pensant en el calendari i que la setmana vinent torna la Champions, Valverde va fer alguns canvis en l’onze inicial però l’equip va respondre a les mil meravelles. “És clar que estic content veient com està responent tota la plantilla. Volia fer canvis i donar descans a alguns jugadors, als quals ja els anava bé tenir menys minuts. Ha sortit bé.” De fet, Iniesta i Busquets, dos dels intocables, van ser reemplaçats en el segon temps i Luis Suárez ni tan sols va saltar a la gespa.

Finalment, el tècnic del Barça va elogiar Leo Messi, que ahir contra l’Eibar va fer quatre gols pràcticament sense despentinar-se i que ja és el màxim golejador de la lliga de manera molts destacada. “S’acaben les paraules amb Messi. Té tant talent. Es col·loca molt bé, semblaria que ha d’estar marcat però sempre apareix sol”, va dir el Txingurri al final del partit.