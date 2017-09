L’últim porter rival que havia fet una visita de cortesia al Camp Nou abans del Barça-Eibar d’ahir havia estat tota una institució del futbol mundial com Gigi Buffon. Messi mai li havia marcat cap gol en tots els precedents anteriors, però el 12 de setembre passat el va afegir a la llista. Buffon, als 39 anys, per fi va tenir l’honor de saber què és rebre un gol de Messi. En va encaixar dos, de fet. Tot porter mereix viure aquesta sensació. Ahir qui en va tenir el gust va ser Marko Dmitrovic, segurament el millor del seu equip tot i la golejada 6-1. El serbi mai s’havia enfrontat amb Messi. Ara ja ho podrà explicar als nets. Primera visita de l’actual porter de l’Eibar a l’estadi i quatre regals de l’argentí. Messi té aquestes coses.

Sense Dembélé a prop durant almenys els propers tres mesos i mig, i ahir tampoc sense Luis Suárez per decisió de Valverde, Messi va tornar a assumir tot el pes ofensiu de l’equip, amb Deulofeu i Denis com a socis en atac. Enèsima exhibició del 10 del Barça. Qui es pregunti que feien ahir els 51.645 espectadors que van anar un dimarts qualsevol a les deu de la nit a l’estadi, la resposta és clara. Messi. Val una entrada. Encara que el partit sigui entre setmana i a hores intempestives. Messi et soluciona la nit.

El primer obsequi a Dmitrovic va arribar des dels onze metres. Setmanes enrere, en la segona jornada de lliga, Pacheco (Alavés) li havia aturat una pena màxima, però ahir Messi es va treure l’espina des del punt de penal. Llançament suau a mitja alçada col·locat i gol. El porter de l’Eibar va endevinar la trajectòria, però no va poder rebutjar la pilota. Va ser el primer avís d’un Messi que en l’últim partit de lliga a l’estadi de la temporada passada ja va fer un gol, aleshores també de penal, a Yoel, porter de l’Eibar en aquell partit. Aquell 21 de maig, Messi va fer dos dels quatre gols que el Barça va endossar al conjunt basc. Ahir en va fer quatre dels sis.

Dmitrovic es va agradar amb tres intervencions de molt mèrit (26’, 36’ i 52’), però ahir Messi tenia la porteria entre cella i cella. L’argentí va deixar les concessions de banda i en el minut 13 de la segona meitat va tornar a fer de les seves. Paulo Oliveria i Escalante tapaven qualsevol possibilitat de xut, però Messi és dels que sap trobar sempre el forat. Per emmarcar el seu xut ajustat al pal. Suau. Com qui no vol la cosa. Com una passada a la xarxa. El tercer també va ser estètic. Ràpid contraatac del Barça, acció de velocitat de Messi i toc subtil amb la punta de la bota davant la sortida desesperada de Dmitrovic. Més fàcil va ser l’últim. Acció per la banda de Deulofeu, assistència i rematada a la xarxa a plaer de l’argentí, sempre al lloc oportú.

Messi ja suma més de 300 gols al Camp Nou (302). Paraules majors. Sampaoli, present ahir a la llotja, pagaria perquè l’Argentina jugués tots els partits que li queden de la fase de classificació per al mundial de Rússia a Barcelona. Segur. Almenys faria bé de provar de fer la petició a l’AFA.