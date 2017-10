Els precedents contra rivals grecs, a favor del Barça

El Barça jugarà dimecres per primera vegada en la seva història contra l’Olympiacòs, un dels clubs grecs amb més tradició del futbol hel·lè. En anys anteriors, els blaugrana sí que havien visitat Grècia en diverses edicions de la Champions i de la copa de la UEFA. En concret, havien disputat un total de dotze partits contra conjunts grecs amb un balanç força positiu de nou victòries, un empat i dues derrotes.

El PAOK de Salònica, l’AEK Atenes, el Panathinaikòs –en tres temporades diferents– i el Panionios van ser els rivals grecs del Barça a Europa. La temporada 1975/76 es va obrir aquest capítol d’enfrontaments quan el club blaugrana va quedar enquadrat en el grup de la copa de la UEFA amb el PAOK de Salònica. En el primer partit a Grècia, el Barça de Cruyff, Rexach i Neeskens va caure sorprenentment derrotat per un ajustat 1-0. En el partit a casa, els blaugrana van demostrar la seva superioritat i van vèncer amb rotunditat per un clar 6-1.

Ja en el segle XXI, el Barça va vèncer amb facilitat l’eliminatòria dels vuitens de la copa de la UEFA contra l’AEK Atenes del curs 2000/01. Un any després, i ja en la Champions per primer cop, els blaugrana es van enfrontar amb el Panathinaikòs en els quarts de final. En l’anada el Barça va sumar la segona derrota contra un equip grec (1-0), però en la tornada van aconseguir remuntar l’eliminatòria amb un ajustat 3-1 –doblet de Luis Enrique i un gol de Saviola.

La temporada 2003/04 i per tercer any consecutiu, els blaugrana es van enfrontar amb un conjunt grec a Europa, en aquest cas el Panionios, en la segona eliminatòria de la copa de la UEFA. El Barça dirigit per Frank Rijkaard va superar sense problemes l’eliminatòria amb un global de 5-0.

Els quatre darrers precedents van ser contra el Panathinaikòs en la fase de grups de la Champions –en les edicions 2005/06 i 2010/11– amb un balanç d’un empat en el primer partit i tres victòries contundents.

Amb aquests precedents esperançadors, l’Olympiacòs serà dimecres el cinquè rival grec del Barça en la història. Al Camp Nou, l’escenari del duel corresponent a la tercera jornada de la lligueta de la Champions, el Barça ha guanyat tots els partits contra rivals grecs en competició oficial. El conjunt blaugrana sempre s’ha mostrat molt superior a casa amb els equips hel·lens, als quals ha guanyat amb facilitat, fins i tot amb golejades incloses. Contra l’exequip de Valverde no es pot trencar la ratxa.