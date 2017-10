Durant massa estius, des de la gradual disminució del rendiment de Carles Puyol, la cerca d’un defensa central de plenes garanties per formar parella amb Gerard Piqué a l’eix es va convertir en un dels maldecaps més dolorosos de la secretaria tècnica del Barça, que malgrat pentinar el mercat i temptejar un munt de noms veia com temporada rere temporada l’escollit, ja fos Bartra com a aposta de planter, un Song reconvertit, Mathieu o Vermaelen, acabava fracassant en benefici de Mascherano, que tot i no ser un central pur superava amb escreix el rendiment dels seus competidors. Tot plegat, però, es va acabar la campanya passada, i curiosament amb un jugador que va aterrar al Camp Nou sense fer gaire soroll, Samuel Umtiti, que quan va fitxar pel Barça no tenia el caixet de Marquinhos, Thiago Silva, Vertonghen, David Luiz i Laporte, per citar només alguns dels noms sempre presents en la llista de possibles candidats. De fet, els 25 milions d’euros que el FC Barcelona va pagar a l’Olympique de Lió llavors per un jugador de 22 anys semidesconegut van fer témer el pitjor. “No soc un superdotat. Tot el que he aconseguit ha estat a còpia de treballar. Aquest és l’únic secret de l’èxit”, va afirmar el francès en una entrevista a aquest diari poc després de fitxar pel Barça. I no va trigar gaire temps a demostrar que parlava de debò. Perquè tot i alguns errors puntuals propis de la inexperiència, Umtiti va encaixar a la perfecció en l’estil blaugrana i va demostrar una capacitat d’anticipació, una velocitat i un bon gust en el tracte per la pilota que li van valer l’estima i el respecte tant de l’afició com dels seus nous companys de vestidor. El central de Yaoundé, de fet, va acabar la temporada amb 43 partits disputats –42 com a titular– i 3.730 minuts, registres propis d’una peça important.

Per tot plegat, arribat l’estiu, i després de massa mercats amb la necessitat imperiosa d’incorporar un nou central en boca de tots, l’únic dubte d’Ernesto Valverde i de la secretaria tècnica va ser si calia o no fitxar un quart central, donant per fet que la parella titular seria la formada per Gerard Piqué i Samuel Umtiti, i amb Mascherano com a home de refresc de tots dos. Aquesta confiança generalitzada, però, havia d’anar seguida d’un pas endavant d’Umtiti, que havia de refermar les bones sensacions de la seva temporada de debut, i amb el sempre complex afegit de l’arribada d’un nou entrenador a la banqueta blaugrana.

Confirmació absoluta