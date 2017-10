60 milions d’euros de clàusula, un risc innecessari

Quan Samuel Umtiti va signar el seu contracte amb el FC Barcelona fins al 30 de juny del 2021, ningú va considerar que els 60 milions d’euros que es van fixar en la seva clàusula de rescissió fossin una xifra perillosa. Primer, perquè es tractava d’una jove promesa sense gaire experiència en l’elit que havia costat 25 milions. I segon, i potser més important, perquè l’estiu del 2016 aquella quantitat era del tot dissuasiva per a qualsevol, una xifra que cap club del món es podria plantejar posar damunt la taula per incorporar un defensa central. Només un any després, però, la situació s’ha capgirat com un mitjó, tant perquè el rendiment de Samuel Umtiti ha sorprès fins i tot els més optimistes, com perquè l’estiu passat el mercat va embogir del tot, fins al punt que ara per ara no sembla cap bogeria que algun dels gegants d’Europa es pugui plantejar posar 60 milions d’euros per fitxar un dels centrals del món amb una projecció més evident, i que als seus 23 anys faria que l’operació fos totalment amortitzable.

Per tot plegat, i malgrat que en aquests moments les úniques renovacions que apareixen a curt termini damunt la taula de la secretaria tècnica del FC Barcelona són les de Leo Messi, Piqué i Sergi Roberto, sembla evident que el club blaugrana no pot trigar gaire a plantejar-se oferir una millora de contracte a Samuel Umtiti, amb el lògic augment també de la seva clàusula de rescissió, la qual cosa asseguraria la seva continuïtat. En primer lloc, perquè el central francès ha passat de ser el fitxatge d’un teòric suplent amb futur a una peça primordial en els esquemes d’Ernesto Valverde. I en segon terme, perquè la realitat del mercat d’ara no té res a veure amb la de fa només una temporada, quan invertir 60 milions d’euros per un central era un fet més que improbable. A favor del Barça, però, juga la predisposició del central, que en un principi no pensa moure’s del Camp Nou. Tot i així, i veient com les gasten els nous taurons del futbol europeu, no estaria de més que el contracte d’Umtiti s’ajustés al nou rol d’un dels titulars indiscutibles de l’equip.