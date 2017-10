L’Espai Barça Fundació es presenta en societat

L’Espai Barça Fundació es va inaugurar ahir al Camp Nou sota una gran expectació. El nou espai expositiu del club blaugrana obrirà les seves portes amb l’objectiu principal de mostrar de manera física la metodologia i les línies de treball de la Fundació del FC Barcelona, que realitza una incansable tasca social per millorar la qualitat de vida dels joves més desfavorits de Catalunya i d’arreu del món. Mitjançant les tecnologies més modernes –robots, visió 360ºC, pantalles tàctils i videomapping– es pretén apropar tot tipus de públic a les activitats que porta a terme el club en aquesta faceta.

En l’acte de presentació, hi van assistir el vicepresident del Barça, Jordi Cardoner; la vicepresidenta de la fundació, Maria Teixidor; la directora general de la fundació, Maria Vallès; el CEO del club, Òscar Grau, bona part del Patronat i l’exjugador del primer equip José Edmílson, entre d’altres. “Per primera vegada, la fundació té un lloc físic propi per explicar tota la seva feina. En aquest espai, acompanyats dels jugadors, parlem de nens i nenes, d’educació, de foment de la inclusió social i de lluita contra la discriminació”, va explicar Jordi Cardoner.

Dream-E, un robot humanoide d’última generació, serà l’encarregat de donar la benvinguda a tots els visitants. D’una manera divertida i original, el públic coneixerà mitjançant aquest robot les premisses de l’Espai Barça Fundació i com interactuar amb tots els dispositius electrònics. “Aquest espai és un motiu d’orgull. Serà un recinte polivalent dirigit a tots els públics, però especialment als joves. Per això hem incorporat les noves tecnologies, per sentir i experimentar els nostres projectes”, va declarar Maria Vallès.

Mitjançant la metodologia FutbolNet, un dels altres projectes que es poden descobrir en aquest espai són diverses històries de nens d’arreu del món que lluiten contra l’adversitat amb l’ajuda de la fundació blaugrana. A través d’unes ulleres VR 360º aquest mòdul ofereix una mirada virtual per conèixer els obstacles a què s’enfronten els joves més desfavorits i les oportunitats que els ofereix el club.

L’Espai Barça Fundació també disposa de diversos jocs didàctics per als més petits envers als problemes més preocupants dels cinc continents.

L’obertura al públic de l’espai serà el pròxim 23 d’octubre i l’entrada serà gratuïta per als socis mentre que costarà 5 euros al públic general –4 euros addicionals al cost del Camp Nou Experience–. La totalitat dels ingressos obtinguts en aquest espai innovador es destinaran a projectes socials de la fundació com els que es mostren a l’exposició. El Barça demostra un cop més que és més que un club.