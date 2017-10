Apagar focs en ple infern

Marco Silva, Víctor Sánchez del Amo, Paulo Bento, l’interí Vasilis Vouzas i Takis Lemonis. Llarga llista. Fins a cinc entrenadors van passar per la banqueta de l’Olympiacòs la temporada 2016/17. Es diu ràpid. Coses d’Evangelos Marinakis. Al màxim dirigent d’Olympiacòs no li tremola el pols. Lluny queden aquells temps d’estabilitat, amb Ernesto Valverde al càrrec de l’equip. El de Viandar de la Vera va ser precisament el nom escollit per Marinakis quan va assumir la presidència com a relleu de Sokratis Kókalis després d’aconseguir l’estiu del 2010 amb el 70% de les accions del club. Marinakis va apostar aleshores pel retorn de Valverde després d’haver guanyat el doblet amb el club hel·lènic el 2009 i després del seu parèntesi a Vila-real, i ha apostat ara per un altre retorn. Aquesta és la quarta vegada que Takis Lemonis (13 de gener del 1960, Atenes) s’asseu a la banqueta de l’Olympiacòs.

El mal debut en la Champions contra l’Sporting de Portugal (2-3) i la posterior desfeta en la superlliga grega contra l’AEK d’Atenes (3-2) va acabar costant el càrrec a l’albanès Besnik Hasi. Ell ha estat l’última víctima d’una banqueta difícil. No és senzill no sortir escaldat quan vius envoltat de flames. L’infern grec del Georgios Karaiskakis et pot catapultar a l’Olimp quan toques la glòria com va ser el cas de Valverde o pot senzillament calcinar-te de manera fulminant si els resultats i el joc no acompanyen. La grada del Georgios Karaiskakis respira pura passió. Al Pireu, el futbol és com una religió i no resulta senzill conviure en el judici constant d’una afició tan temperamental i emocional. La línia entre la glòria i l’infern és molt fina i el pont que et porta a l’èxit no és estable. Les flames t’esperen abaix.

Takis Lemonis és una d’aquelles persones a qui atrau el foc. Ell ha mamat els valors del club des de sempre. Se sent còmode entre l’escalfor de les brases i ara ha tornat a ser l’escollit per reactivar l’equip, instal·lat en la superlliga grega en una anòmala cinquena posició, fora fins i tot dels llocs europeus. Curiosament, ell ja va ser l’escollit la temporada passada per fer-se càrrec de l’equip després de la destitució de Paulo Bento i del parèntesi de Vasilis Vouzas. La temporada passada va ser una temporada difícil, però Lemonis va acabar guanyant la lliga. Ja n’ha guanyat cinc com a entrenador de l’Olympiacòs (2001, 2002, 2007, 2008 i 2016), l’última amb el català Alberto de la Bella i l’exblaugrana Alberto Botía com a testimonis. Lemonis també ha guanyat la copa com a tècnic. I és que aquesta ja és la seva quarta aventura com a entrenador de l’Olympiacòs, des del seu primer tast l’abril del 2000 aleshores com a assistent de Yanis Mantzurakis.

Prolífica va ser també la seva carrera com a futbolista amb l’Olympiacòs. Nou cursos va defensar la samarreta del conjunt grec. Com a jugador també sap què és guanyar la lliga (1980, 1981, 1982, 1983 i 1987) i la copa (1981). Ara, de nou com a tècnic, espera reconduir la situació esportiva i ampliar el palmarès. De moment, desfeta previsible a Europa contra la Juve (2-0) en la seva estrena, derrota en la lliga contra l’Atromitos (0-1) i victòria dissabte passat al camp del Panionios (3-4). I avui al Camp Nou...