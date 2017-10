“Vull ajudar Messi perquè continuï sent el millor”

Aquestes són les millors frases de la roda de premsa que ha fet Paulinho, prèvia al partit de demà contra l’Olympiakòs.

CHAMPIONS: “Disputar la Champions és molt gran. És diferent a qualsevol altra campionat, Tinc l’oportunitat de jugar-la i l’he d’aprofitar al màxim. Procuro fer el meu treball el millor possible i aprofitar les oportunitats que em dona el tècnic”.

ADAPTACIÓ: “Em sento completament adaptat al joc. És clar que al principi va ser més difícil, però ara amb l’ajuda dels companys, vaig creixent i em sento molt tranquil i amb confiança”.

POSICIÓ AL CAMP: “Sempre he jugat al mig del camp. Tant a la selecció com al Barça el tècnic em dona llibertat per anar cap endavant”.

RELACIÓ AMB MESSI: “Ara tinc el privilegi de jugar amb ell i estic disposat a córrer per ell i així mostri totes les seves qualitats i decideixi en qualsevol partit. M’ha ajudat molt en l’adaptació”.

AFICIÓ: “Va haver certa desconfiança quan vaig arribar, però em quedo amb el suport que van posar en mi la gent que va decidir fitxar-me. El meu objectiu aquí és jugar cada vegada més i ajudar als companys a l’hora de guanyar”.

DIFERÈNCIES MESSI-NEYMAR: “He pogut jugar amb tots dos. Són diferents, però els dos tenen una qualitat enorme i molta capacitat a l’hora de marcar. Messi és el millor del món i he d’ajudar-lo perquè ho segueixi sent. I a Neymar també he d’ajudar-lo perquè assoleixi més coses amb la selecció brasilera”.

PROGRÉS DE L’EQUIP: “Anem creixent. L’inici que hem fet demostra la nostra força. Tenim un gran grup i hem de continuar amb la ratxa de victòries”.