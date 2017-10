Un partit per enlairar-se

Torna la Champions al Camp Nou, on el Barça d’Ernesto Valverde també camina amb pas ferm com ho fa en la lliga, de la qual és líder en solitari. També ho és a Europa, en el grup D, després de dues victòries en les dues primeres jornades; la primera, incontestable i contundent contra la Juventus al Camp Nou, i la segona, ja més treballada, al camp de l’Sporting Club de Portugal a Lisboa. Avui visita el feu barcelonista la ventafocs del grup, l’Olympiacòs, que encara no té cap punt en perdre contra els portuguesos (2-3) i els italians (2-0).

Si no passa res d’extraordinari, el Barça no hauria de tenir gaires problemes per sumar la seva tercera victòria consecutiva en aquesta competició i afrontar amb la màxima tranquil·litat el proper desplaçament europeu a Grècia. A banda de la diferència de qualitat evident entre els dos conjunts, les tendències de tots dos són completament oposades. Els blaugrana estan aconseguint bons resultats i, pel que fa al joc, van clarament a l’alça. Són un equip sòlid, competitiu, i que està assumint amb força rapidesa els matisos que Valverde està introduint. Dissabte passat l’equip tenia la seva primera gran prova de foc en la lliga contra l’Atlético de Madrid al Wanda Metropolitano i, malgrat que el resultat final va ser un empat, la va superar amb bona nota. El Barça va anar de menys a més i va acabar el duel tancant el conjunt madrileny al seu camp. Feia la sensació que si el partit hagués durat cinc minuts més, els blaugrana s’haurien endut els tres punts.

Pensant en el calendari i en l’acumulació de minuts a les cames, Valverde podria tornar a retocar l’equip, però tampoc cal esperar una gran revolució si tenim en compte el que va dir ahir a la sala de premsa. Coneixedor de l’Olympiacòs, sap que els grecs no arribaran derrotats a Barcelona i que malgrat la seva mala situació intentaran posar les coses difícils. “Tenen molta necessitat. Ens poden sorprendre al contraatac. Tenen jugadors ràpids”, va advertir. El tècnic va reconèixer que per a ell serà un partit emocionant pels anys que va passar a Grècia, on és molt estimat per l’afició de l’Olympiacòs. Valverde va entrenar el conjunt grec en dues etapes (2008/09 i 2010-12) i va arribar a guanyar tres títols de lliga i dues copes de Grècia.

Si no hi ha cap revolució, l’onze que podria sortir al terreny de joc és el següent: Semedo, que és l’únic jugador que està apercebut de sanció, o Sergi Roberto, es disputaran el lateral dret i la resta de la defensa seria la formada per Piqué, Umtiti i Digne, perquè Jordi Alba es va fer una sobrecàrrega a l’abductor de la cama dreta en l’entrenament d’ahir. Al mig del camp, Busquets sembla inamovible i on sí que hi podria haver algun canvi és a l’interior. Paulinho podria sortir com a titular i donar descans a Rakitic. Iniesta es mantindria a l’equip, perquè la seva clarividència i capacitat de trobar espais sembla molt necessària per tal de trencar el mur defensiu, que molt probablement plantejarà el rival grec. També tindria possibilitats Denis Suárez. Si contra l’Atlético de Madrid Valverde va apostar per fer jugar André Gomes perquè volia tapar la bona banda dels madrilenys amb les pujades de Filipe Luís, al Camp Nou i contra un equip que es tancarà al darrere segurament apostarà per utilitzar un jugador d’un perfil més ofensiu a la banda dreta. En aquest sentit, tenen més possibilitats de jugar Deulofeu i Denis Suárez, si no ho fa a l’interior. Messi, que ja ha fet dos gols en aquesta competició, i Luis Suárez són indiscutibles. L’argentí, si marca, arribarà als 100 gols en competició europea. N’ha fet 96 en la Champions i 3 en la supercopa d’Europa. Valverde va deixar fora de la llista Vermaelen i Aleix Vidal i va treure de l’ostracisme Paco Alcácer.

Si la victòria deixaria el Barça amb un peu als vuitens de final, per a l’equip grec el triomf és imprescindible si vol tenir possibilitats no ja de seguir viu en la Champions, sinó de continuar a Europa. L’Olympiacòs arriba en un moment complicat, cinquè en la seva lliga a quatre punts del líder i sense un dels seus jugadors més destacats, el nigerià Emenike, que segueix arrossegant molèsties a la cuixa i que ja no va poder participar en l’últim partit de lliga. De la llista de convocats de Lemonis per al partit del Camp Nou també han caigut per lesió Seba, Ben i Cisse, i per criteris tècnics, Diogo Figueiras, Martins, Milic i Ansarifard. L’Olympiacòs, a més a més, també haurà de desafiar la història, perquè mai ha pogut guanyar equips de la lliga lluny de Grècia, amb un balanç molt pobre de dos empats i dotze derrotes en els catorze partits disputats.