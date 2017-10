El procés tornarà a tenir un important protagonisme

El futbol torna al Camp Nou. L’últim partit que el Barça va jugar com a local va ser l’1 d’octubre, dia en què el poble de Catalunya va votar en favor de la independència i en què l’actuació de les forces de seguretat de l’Estat van causar gairebé 900 ferits. Aquell dia, el Barça va rebre moltes pressions per no jugar el partit. Després de moltes reunions, el president del club, Josep Maria Bartomeu, va decidir que el partit contra la UD Las Palmas es disputés a porta tancada. Segons Bartomeu, era la millor manera de mostrar al món la protesta del club per les càrregues policials. La decisió, que va evitar una sanció de fins a sis punts, va provocar la dimissió de dos directius: el vicepresident de l’àrea institucional, Carles Vilarrubí, i Jordi Monés, els dos partidaris de no jugar aquell partit.

Vint dies després d’aquells fets, el procés ha continuat avançant i avui el Camp Nou es tornarà a expressar. Dilluns, la jutgessa de l’Audiencia Nacional Carmen Lamela va decidir empresonar Jordi Sánchez, president de l’ANC, i Jordi Cuixart, president d’Òmnium. Ahir, es va convocar una aturada a les 12 del migdia a tots els centres de treball del país en què van participar els treballadors del club, i a les vuit del vespre hi va haver concentracions en moltes ciutats i pobles catalans i una multitudinària manifestació a l’avinguda Diagonal de Barcelona per reclamar la llibertat de Sánchez i Cuixart.

Sabent l’altaveu internacional que té el FC Barcelona, les dues entitats van demanar ahir un gest clar al club, una reivindicació durant el partit contra l’Olympiacòs, petició a què es van sumar altres entitats com el Comitè Olímpic Català i la Plataforma Pro Seleccions Catalanes. Tots aquests col·lectius formen part de l’anomenada Taula per la Democràcia, que s’ha posat en contacte amb el FC Barcelona per demanar-li suport. Una de les coses que li han demanat és que deixin dos llocs buits a la llotja, un gest simbòlic i de protesta per l’empresonament de Sánchez i Cuixart a Soto del Real. El Barça, en aquest sentit, ha convidat a la llotja el vicepresident de l’ANC, Agustí Alcoberro, i el secretari d’Òmnium, Jordi Bosch, i s’haurà de veure si també queden dues cadires buides.

Taula per la Democràcia, però, va demanar alguna cosa més. El club va estudiar la petició pensant sempre en els límits que posa la UEFA a qualsevol protesta política, amb importants sancions, i ahir va comunicar que desplegarà una pancarta gegant abans del partit al lateral del Camp Nou en què es podrà llegir “diàleg, respecte, esport”. Aquest posicionament ja el va fer públic Bartomeu el 5 d’octubre, quan el club es va sumar a la Comissió Independent per a la Mediació, el Diàleg i la Conciliació, que busca diàleg per solucionar el problema polític que hi ha entre Catalunya i Espanya. Aquest col·lectiu també estarà representat a la llotja per Maria Eugènia Gay, degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocacia de Barcelona, impulsor d’aquesta iniciativa.

A banda d’aquests actes, segur que els aficionats del Barça mostraran des de la graderia suport a Sánchez i Cuixart, amb tot tipus de banderes, pancartes i crits. El Barça, en aquest sentit, sempre s’ha posat al costat dels socis i de la llibertat d’expressió, fins al punt que la massiva exhibició d’estelades en els partits de Champions li va costar importants multes de part de la UEFA, fet, però, que el club va aconseguir que quedés aturat.