“Una part del meu cor segueix a l’Olympiacòs”

Per a Ernesto Valverde el duel d’avui contra l’Olympiacòs té un component emotiu pel fet d’haver dirigit l’equip grec en dues etapes ben profitoses. “És un record inesborrable”, va comentar l’actual tècnic blaugrana en la roda de premsa d’ahir prèvia a la cita d’aquest vespre al Camp Nou. De fet, va guanyar tres lligues i dues copes amb el conjunt grec i va deixar un gran record entre els seus aficionats. Es va poder observar a la mateixa sala de premsa de la ciutat esportiva, quan al final de la compareixença es va fer una fotografia amb el periodistes del país hel·lè desplaçats a Barcelona amb motiu del partit. “Hi vaig guanyar títols, i una part del meu cor el vaig deixar allà”, va destacar.

L’Olympiacòs aterra a la capital catalana pressionat per les dues derrotes encaixades en dues primeres jornades de la fase de grups de la Champions. Tot i això, Valverde va subratllar que es tracta d’un rival sempre perillós: “Tenen grans esperances posades en la competició a pesar d’haver començat amb derrotes. Ens poden sorprendre al contraatac. Intentaran fer un partit de desgast, tenen jugadors ràpids al davant. L’Olympiacòs no s’entrega mai. Competeix sempre fins al final.”

La situació blaugrana és ben diferent. Líder després d’haver resolt amb triomf els dos compromisos contra la Juventus i l’Sporting, ara té l’oportunitat de fer un pas important per encaminar la classificació per als vuitens. Valverde és conscient que un nou triomf posaria “molt amunt” el Barça, però prefereix no anar més enllà de cada partit. Va qualificar el duel de “molt important” i va destacar la importància d’acabar primer de grup “perquè es dona un cop d’autoritat”. “Després no saps quins seran els segons, però la intenció de tot esportista es quedar primer”, va apreciar.

Valverde va admetre que l’equip va acumular un gran desgast dissabte passat coincidint amb l’intens duel contra l’Atlético al Wanda Metropolitano. Tot i això, no sembla que es plantegi gaires canvis en l’onze de referència tenint en compte la resposta que va donar sobre aquest tema: “Intentarem posar l’equip que millor vagi per guanyar. L’altre dia, al final del partit, es va notar el cansament, perquè l’equip ho va donar tot i també es venia d’unes setmanes decisives de seleccions. Però hem tingut un marge de quatre dies per recuperar-nos.”

Precisament, Valverde va posar com a exemple l’actuació de l’equip al Wanda per apreciar el creixement que ha experimentat l’equip des de la decepció soferta en la supercopa d’Espanya: “Vam perdre dos partits contra el Madrid i no estàvem en un moment de fortalesa. Però ens n’hem refet a poc a poc i, per mi, han estat fonamentals els partits contra el Getafe i l’Atlético, perquè en el descans perdíem i els vam remuntar. L’altre dia fins a empatar, però em va generar bones sensacions, perquè l’equip té esperit de lluita i s’entrega. Quan tens un partit a favor tot és més fàcil, però quan et gira l’esquena cal saber sobreposar-s’hi, i en això crec que progressem.”