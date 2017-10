Monòleg blaugrana sense brillantor (3-1)

Tot i jugar poc més de 45 minuts amb deu homes, per l’expulsió de Gerard Piqué, el Barça no ha tingut cap mena de problemes per desfer-se d’un dèbil Olympiacòs al Camp Nou (3-1), en una plujosa nit que ha afectat l’assistència (55.026 espectadors), però no que es visqués una nova jornada de reivindicació política i a favor de la llibertat, des de les graderies.

Des del primer minut, el partit ha estat un monòleg de color blaugrana. L’Olympiacòs ha apostat per defensar amb tots els seus efectius i amb prou feines ha pogut passar del seu camp. Amb el monopoli de la possessió, el Barça ha tirat de paciència i les ocasions, poc a poc, han anat arribant. I en una acció de Deulofeu, molt actiu -el de Riudarenes ha estat una de les novetats en l’onze respecte dissabte juntament amb Sergi Roberto, Digne i Paulinho-, ha arribat el primer gol, obra de Nikolau en pròpia porteria en el minut 17, quan tot el Camp Nou cantava a favor de la independència i la llibertat. Poc després ha estat Paulinho el que gairebé marca rematant de cap una pilota penjada per Iniesta, que ha impactat en el travesser i el següent que hauria pogut ampliar l’avantatge ha estat Luis Suárez, que ha vist com Proto desviava a córner la seva rematada a passada de Messi.

El partit estava sent molt plàcid per al Barça, davant d’un rival que tenia com a únic objectiu anar resistint, però les coses s’han complicat just abans del descans, amb l’expulsió absurda de Piqué. El central blaugrana, que ja havia vist una primera targeta groga per tallar una de les poques accions atacants dels grecs, ha vist la segona després de marcar amb la mà. L’àrbitre, l’escocès William Collum , ho ha vist i no ha dubtat a expulsar Piqué, que ha deixat el seu equip amb inferioritat numèrica per afrontar tota la segona part.

Valverde no ha volgut córrer riscos i ha fet entrar Mascherano per Deulofeu per afrontar els segons 45 minuts, en què ja sí, l’Olympiacòs ha començat a buscar la porteria de Ter Stegen. Faltant mitja hora però, Messi ha acabar amb la incertesa convertint en gol una falta des de la frontal provocada per ell mateix, en què Proto, també hauria pogut fer alguna cosa més. Amb la balança ja molt decantada gràcies al gol número 100 del crac argentí en competicions europees, Digne, amb un xut creuat precisament en una passada enrere del deu blaugrana, ha fet el 3-0, que ja ha sentenciat les coses del tot. El Txingurri també ho ha vist clar i ha aprofitat per donar descans a Iniesta, substituït per Rakitic, a 25 minuts del final. Poc després, el descans ha arribat per Busquets, que ha deixat el seu lloc a André Gomes. En l’últim minut, de cop i en un servei de córner, Nikolau ha fet el gol de l’honor per l’Olympiacòs, que no ha maquillat però la pobra imatge que ha deixat avui a l’estadi.

Nou triomf per als de Valverde en la Champions, que els serveix per consolidar-se en el lideratge del grup D d’aquesta fase de grups de Champions, amb 9 punts sumats de 9 possibles. Tres més que la Juventus, que tot i que ha patit, ha superat a casa l’Sporting Clube de Portugal (2-1).