El Barça no va deixar entrar dues pancartes a l’estadi

El partit d’ahir al Camp Nou es preveia de gran reivindicació política després de les detencions i empresonaments dilluns passat de Jordi Sánchez, president de l’ANC, i Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, per ordre de la jutgessa de l’Audiencia Nacional Carmen Lamela, que els acusa d’un delicte de sedició. Hi va haver protestes i reclamacions, però la pluja i la prohibició del Barça d’entrar dues lones gegants reivindicatives van deslluir una mica les reivindicacions. Òmnium Cultural, l’ANC, el Comitè Olímpic Català i la Plataforma Pro Seleccions Catalanes, totes entitats membres de la Taula per la Democràcia, havien demanat que el Barça fes un gest en el partit contra l’Olympiacòs que servís per reivindicar davant de tot el món la llibertat de Sánchez i Cuixart. El Barça va anunciar dimarts que desplegaria una pancarta gegant en què es podria llegir “Drets, respecte, esport”, lema que ja va fer servir el president del club, Josep Maria Bartomeu, quan va informar que des del Barça es demanava diàleg per solucionar el conflicte entre Catalunya i Espanya. A més, va convidar a la llotja Agustí Alcoberro, vicepresident de l’ANC, i Jordi Bosch, secretari d’Òmnium. Aquestes dues entitats, però, van decidir ahir mateix plantar el Barça i declinar la invitació per deixar buits els seus llocs a la llotja.

Les dues entitats, acompanyades de la Plataforma Pro Seleccions Catalanes van fer públic abans del partit el seu malestar amb el FC Barcelona i van explicar que el club no els permetia l’entrada a l’estadi de dues pancartes de grans dimensions amb què volien reivindicar la llibertat de Sánchez i Cuixart. En una de les pancartes es veia el rostre dels dos líders catalans empresonats i es llegia la paraula freedom (‘llibertat’). En l’altra, es llegia, en anglès, el missatge: “Llibertat Jordi Cuixart, polític català empresonat a Espanya.” L’ANC ja havia fet un parell de piulades durant la tarda per mostrar la seva disconformitat amb el missatge que volia donar el Barça. “Qui sent el més que un club no penjaria aquesta pancarta al camp. #LlibertatJordis”, deia el tuit de l’ANC. El club, per la seva banda, va explicar que la UEFA prohibeix qualsevol missatge polític en els seus partits i que per aquest motiu no havia permès l’entrada de les lones.

Sense les pancartes que havien fet les entitats sobiranistes, les protestes van ser espontànies i van partir sempre des de la graderia. Per començar, clàssica xiulada a l’himne de la Champions i crits de llibertat. Tot combinat amb l’aparició d’una estelada de grans dimensions amb la inscripció Catalonia is not Spain al costat de la llotja i certa tensió amb un membre de seguretat que la volia retirar. Els instants de més protesta i reivindicació es van fer coincidir amb el minut 17.14. Poc abans, una gran quantitat de membres de seguretat del club es van col·locar davant la graderia de gol nord, allà on se situa la grada d’animació. Hi havia certa por al club i a la UEFA que es pogués produir una invasió de camp, com havia anunciat aquest sector que faria el dia 1 d’octubre en el partit contra la UD Las Palmas, un partit que es va acabar jugant a porta tancada, per protestar per les carregues policials d’aquell dia. Quan va arribar el minut més reivindicatiu, al Camp Nou van tornar els crits de llibertat i independència i van aparèixer un parell de pancartes. Una de molt gran al gol nord amb el lema Freedom for Catalonia. Una altra al gol sud amb la inscripció “Llibertat Jordis”.

A més, ja en la segona part, un espontani va mirar de saltar al camp amb una samarreta que demanava ajuda a Europa, però no va aconseguir el seu objectiu. La grada d’animació, que va demanar la dimissió de Bartomeu en alguns moments, també va mostrar un missatge de suport a Galícia.