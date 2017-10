El Juventus pateix però suma un triomf vital

El Juventus no ho va tenir gens fàcil per derrotar l’Sporting de Portugal, però gràcies a un golàs de falta de Pjanic, a la mitja hora de joc, i a un altre de Mario Mandzukic, amb una rematada de cap a passada de Douglas Costa, a falta de només cinc minuts, va poder culminar la remuntada i va sumar un triomf vital amb vista a la classificació per als vuitens de final. El conjunt portuguès, molt valent d’inici i que va fer un partit molt complet, s’havia avançat abans del primer quart d’hora després d’un refús de Buffon que va acabar amb un gol en pròpia porteria d’Alex Sandro, però va acabar sucumbint.