El 100 a Europa, una obra d’art

El 2 de novembre del 2005, un jove Leo Messi va marcar el seu primer gol en competicions europees. Va ser en la 4a jornada de la fase de grups de la Champions –la que acabaria amb el Barça de Rijkaard coronant-se a París–, contra el Panathinaikòs, en què l’argentí va fer el 3-0 després de deixar estabornit el porter amb un barret sublim. Tot i que ja llavors tothom intuïa que aquell menut futbolista anava per a estrella, pocs haurien imaginat que 12 anys després l’astre argentí, el millor jugador de tots els temps, marcaria, contra un altre equip grec, el seu gol número 100 a Europa, amb una falta directa fantàstica. I el més espectacular és que aquest centenar de gols els ha fet en només 122 partits –entre la Champions i la supercopa d’Europa–, el que certifica una altra vegada que estem davant d’un futbolista que juga en una altra dimensió. En total, Messi ha fet 97 dianes a la màxima competició continental i tres a la supercopa, 82 d’elles amb la cama esquerra, 14 amb la dreta i quatre amb el cap, entre les que cal destacar la que va fer a Roma, en la final de la Champions del 2009. D’aquests 100 gols, a més, cinc han estat de falta directa, tot just la fórmula escollida ahir per Messi per afegir una altra xifra extraterrestre al seu insuperable currículum. Ara, el nou repte és marcar tres gols més a la Champions per arribar als 100 a la competició, una fita que, sent com és Messi, no trigarà en arribar.

El pa de cada dia