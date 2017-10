Ernesto Valverde compleix avui els seus primers 100 dies a la banqueta del Barça, i ahir ho va celebrar amb la tercera victòria en tres partits del seu equip en aquesta edició de la lliga de campions. Líders en la lliga i líders de grup també a Europa. El balanç, supercopa d’Espanya al marge, és molt positiu i el tècnic confia que el vent seguirà bufant a favor: “Els resultats certament fins ara són bons. Estem primers en les dues competicions, i creuem els dits per tal que tot segueixi així”.

El d’ahir era un partit especial per al de Viandar de la Vera, que tornava a enfrontar-se al seu Olympiacòs. Emoció pel retrobament i satisfacció lògica pels tres punts: “Estem contents. Guanyar en Champions no és fàcil. Ja ho hem vist en altres grups. Hem tingut ocasions al primer temps com per marxar amb major avantatge al vestidor. Després hem tingut el contratemps de l’expulsió... Però en el segon temps tot i jugar amb un home menys hem seguit manant i generant. Ells tot i tenir superioritat han preferit no arriscar i mirar d’arribar al tram final amb opcions però el segon gol nostre els ha fet mal. Hem fet bé la nostra feina i la victòria és important.”

Quant a l’expulsió de Piqué, Valverde va parlar de “gest instintiu” i va lamentar que el central català no pugui ajudar l’equip en la visita al Pireu. “Hem preferit fer entrar Mascherano per mantenir una estructura forta al mig del camp i no assumir riscos. Crec que la decisió ha estat la correcta”, en referència a com va reestructurar a l’equip després del descans i de l’expulsió.

I si Valverde compleix avui 100 dies al capdavant de l’equip, qui va arribar ahir als 100 gols a Europa és Leo Messi. Sobren els qualificatius: “Espero que arribi als 200 aviat! Aquests números no fan res més que certificar una vegada més que Messi és el millor futbolista del món. Messi trenca barreres constantment.”

Quant al tema polític i a la tensió que es va viure ahir al Camp Nou després que ni Òmnium ni l’ANC acceptessin la invitació de la junta directiva, com és habitual en Valverde, pilotes fora: “Jo estic aquí per tal que els culers disfrutin amb l’equip i res més.”