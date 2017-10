Els vuitens ja són a tocar

Ja fa tres partits consecutius del Barça que els focus no se centren només al terreny de joc. El primer d’aquests partits va ser contra Las Palmas, l’1 d’octubre, el dia que els catalans van aprovar en referèndum que volien constituir-se en un estat en forma de república. Aquell dia, el partit es va celebrar a porta tancada en protesta per la duresa de les càrregues de la Policia Nacional espanyola i la Guàrdia Civil sobre la població. El compromís següent , els blaugrana el van haver de jugar a Madrid, envoltats de banderes espanyoles al Wanda Metropolitano, perquè els seguidors més radicals de l’Atlético van voler aprofitar la visita del Barça per fer una defensa de la unitat d’Espanya la setmana en què molts d’ells la van veure perillar. I el tercer va ser ahir, en la Champions i contra l’Olympiacòs, amb el rerefons dels empresonaments de Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, i de Jordi Sànchez, president de l’Assemblea Nacional Catalana, que també es van fer ben visible al Camp Nou amb pancartes i càntics amb què es va demanar el seu alliberament.

Però en cap d’aquests escenaris el conjunt de Valverde ha flaquejat o s’ha vist condicionat negativament. Va vèncer per golejada Las Palmas, va aconseguir un bon empat contra l’Atlético i ahir es va imposar a l’Olympiacòs per segellar un tres de tres en la Champions que el deixa amb un peu en els vuitens de final. Va tornar a ser una victòria contundent i sense brillantor, resolta amb un gol en pròpia portria, un altre de falta de Messi –el 100 en competició europea– i un tercer de Digne, i meritòria després de jugar amb un home menys durant tot el segon temps per l’expulsió de Piqué.

Ernesto Valverde va mantenir la gestió dels onze titulars que tan bon resultat li està donant en aquest inici de temporada perquè té la majoria de jugadors en forma i completament implicats. Sense fer una revolució, sí que va tornar a introduir alguns canvis rellevants respecte a l’últim partit. Apercebut de sanció, va decidir que Semedo es quedés a la banqueta i el lateral dret fos per a Sergi Roberto, decisiu a Madrid, mentre que va optar per no trencar la gran parella que formen Piqué i Umtiti a l’eix defensiu. Al lateral esquerre va jugar Digne, un canvi obligat per la lesió d’Alba en l’últim entrenament. Al mig del camp es van mantenir Busquets i Iniesta, a qui Valverde dona tracte d’indiscutible i inamovible, i Paulinho va ocupar l’habitual lloc de Rakitic. Al davant, el trident més ofensiu possible, amb Deulofeu, Luis Suárez i Leo Messi. Absolutament necessari posar tota la carn a la graella i obrir bé el camp perquè l’Olympiacòs va fer un plantejament defensiu, amb una línia de quatre i una altra de cinc molt ben definides.

I va fer molt bé Valverde fent confiança a Deulofeu, un punyal per la banda dreta i el jugador més destacat de tot el primer temps. Incisiu i valent, la majoria del joc ofensiu va passar per les seves botes i va demostrar una gran entesa amb Sergi Roberto a la banda dreta. Tanta confiança tenia Deulofeu que fins i tot Messi li va deixar llançar els córners i en un va estar a punt de marcar Luis Suárez després d’una pentinada d’Umtiti. La insistència va donar els seus fruits en forma de gol curiosament en el minut 17, quan el Camp Nou cridava “llibertat, llibertat” en referència a l’empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Una centrada al primer toc del de Riudarenes se la va posar a dins Nikolaou en intentar rebutjar-la. Era el cinquè gol en pròpia porteria a favor del Barça i, casualment, tots cinc han servit per obrir la llauna.

Una altra de les apostes de Valverde en el partit contra l’Olympiacòs, Paulinho, també va tenir el gol a tocar en dues ocasions gairebé consecutives. En la primera, de fet, la pilota va entrar a la porteria, però l’àrbitre va anul·lar el gol per fora de joc previ i, en la segona, la seva rematada de cap va topar amb el travesser. Iniesta li havia posat una centrada dins l’àrea magnífica. Els blaugrana van tenir el segon gol en dues ocasions de Luis Suárez i Messi, però la diana es resistia. Dels grecs, ni rastre. Res feia presagiar que el partit es podria complicar, però poc abans del descans Piqué va ser expulsat en rematar una centrada de Deulofeu amb les mans. Anteriorment, ja havia vist una groga per una falta i va marxar precipitadament cap a les dutxes.

Amb un home menys Valverde es va veure obligat a fer entrar Javier Mascherano i sacrificar Deulofeu. Ni amb superioritat l’Olympiacòs va fer un pas endavant i el Barça va castigar aquesta gasiveria fent un segon gol, de Messi, en un gran llançament de falta. Era el gol número 100 de l’argentí en competicions europees. Minuts després, Digne es va afegir a la festa marcant el tercer. Valverde, aleshores, sí que va decidir començar a pensar en el Màlaga i va fer entrar Rakitic per Iniesta i André Gomes per Busquets. I amb la gent ja marxant cap a casa, Nikolaou va fer el gol de l’honor en el servei d’un córner.