Estones profitoses

Amb mitja hora al Wanda Metropolitano i la primera part contra l’Olympiacòs, Gerard Deulofeu ha recuperat el protagonisme que feia setmanes que no tenia i ha tornat a presentar candidatura per poder acompanyar Leo Messi i Luis Suárez en atac. I és que tant contra l’Atlético de Madrid, en què va aportar desequilibri i profunditat en els que van ser els millors minuts del Barça, com dimecres al Camp Nou, on, tot i ser el sacrificat per Valverde a causa de l’expulsió de Piqué, va ser un dels millors del primer temps i va aparèixer, a més, en l’acció del primer gol, de Nikolaou en pròpia porteria. El de Riudarenes va actuar a molt bon nivell, cosa que li pot servir per continuar tenint oportunitats en els propers partits, com ell mateix va valorar quan va acabar el duel contra el conjunt grec: “M’he trobat molt bé, fresc, encarant i ràpid en l’un contra un. He combinat bé amb els companys, i aquest és el camí. Vull aprofitar al màxim els minuts.” Paraules que deixen entreveure la injecció de confiança que han suposat aquestes dues darreres actuacions per a l’extrem blaugrana, que quan semblava que seria l’escollit per ocupar regularment el buit que va aparèixer en atac amb la greu lesió d’Ousmane Dembélé, va desaparèixer dels plans del Txingurri.

No han estat unes darreres setmanes fàcils per a Deulofeu, ja que després de ser titular però tenir una actuació més aviat grisa en la cinquena jornada contra l’Eibar tot i la golejada, no va anar convocat a Girona i tampoc contra l’Sporting de Portugal, tot i que sí que va viatjar a Lisboa, i va veure tot el partit contra Las Palmas des de la banqueta. Amb l’aturada per partits de seleccions, però, la situació ha canviat i per les paraules del Txingurri sobre Deulofeu dissabte passat, el tècnic blaugrana n’està també satisfet: “És un jugador que arrisca cada jugada, és explosiu, fa una desmarcada de les de veritat i fa retallades de les de veritat. Quan arrisques, si no et surt, sembla que quedi en poca cosa, però necessitem gent que arrisqui i pugui, en un moment donat, trencar una situació que ens estava faltant, un punt de desimboltura a dalt. Ens ho ha aportat i és un jugador que ens ho pot donar.”

Amb un nou panorama al davant, Deulofeu és de totes maneres conscient que encara li queda molt de camí per recórrer: “He de deixar-me anar i jugar com sé, però estic al millor equip del món i entenc que és difícil. Aquí hi ha molta qualitat i al final el que mana és el mister, però sé que tindré minuts si faig el que he de fer.” De moment, i tot i les últimes absències abans d’aquests dos darrers partits, el de Riudarenes ja ha actuat en un total de 9 dels 13 partits disputats pels blaugrana aquesta temporada, i sis d’aquests com a titular. Contra l’Olympiacòs, a més, va tornar a tastar la sensació de jugar un partit de Champions al Camp Nou, cinc anys després, com ell mateix es va encarregar de recordar.