“A l’equip li poso un 10”

Ernesto Valverde ha exposat aquesta tarda quines són les seves sensacions en les hores prèvies al partit de lliga de demà contra el Màlaga. Aquestes són les seves frases més destacades:

El Màlaga: “No juguen tan malament com perquè només hagin sumat un punt, però les circumstàncies són les que són. Ho he viscut, i això et genera una càrrega de tensió extra, però també més empenta per mirar de trencar la mala dinàmica el més aviat possible”.

Mals precedents recents contra el Màlaga: “Les estadístiques serveixen per analitzar què ha passat abans, i el cert és que els últims anys el Màlaga ha aconseguit bons resultats contra el Barça. Ho hem de tenir en compte”.

Els 100 primers dies al club: “No han estat 100 dies avorrits [riu]. Quina nota li poso a l’equip? Doncs un 10, ja que si poso un 8 preguntareu perquè els hi he tret dos punts”.

L’amor del Camp Nou: “Ja sabem com va això de l’amor en el futbol, però el que volem és mantenir la bona línia de joc i de resultats”.

Deulofeu: Contra l’Olympiacòs va fer un bon partit. És un jugador al qual li demanem que desequilibri, i en aquests casos quan més alliberat estigui més possibilitat d’èxit tindrà”.

Luis Suárez: “Té molèsties, però sembla que el problema va minvant. No ens preocupa si marca més o menys gols, ja que segueix generant ocasions. És un jugador que sempre es relaciona bé amb el gol”.

Jordi Alba: “Ahir no es va entrenar i no tenim cap intenció de forçar-lo. Hem d’anar amb precaució”.

Rotacions: Denis Suárez podria jugar demà, com també ho podria fer un altre. El cert és que els jugadors que van entrant ho van aprofitant. Aleix Vidal, per exemple, ho va fer a Girona i dimecres Deulofeu ho va fer contra l’Olympiacòs”.

Relació amb el vestidor: “Ara tot és molt maco, però això es pot tòrcer per un córner mal executat o per qualsevol altra cosa. Ara estem bé. Val a dir que els jugadors ho posen fàcil, ja que aquest és un grup compacte”.