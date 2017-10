Assemblea sense grans punts conflictius a aprovar

Tot i la situació convulsa que viu el país per tots els esdeveniments succeïts les últimes setmanes, l’assemblea general ordinària de socis compromissaris que celebrarà avui el FC Barcelona abans del partit al Camp Nou contra el Màlaga –a dos quarts d’onze del matí, en primera convocatòria, i a les onze, en segona convocatòria, estan citats al Palau Blaugrana 4.346 socis– es preveu més aviat plàcida per a Josep Maria Bartomeu i la seva junta directiva. Almenys pel que fa als punts inclosos en l’ordre del dia que s’han de debatre, aprovar i ratificar, i que a priori, no han de generar grans divisions.

Una altra cosa pot ser quan arribi l’hora que els socis puguin exposar les seves propostes i arribi el torn obert d’intervencions. Serà llavors quan pugui aparèixer el debat i la polèmica, sobretot quan es faci referència al context polític i social i a algunes de les últimes decisions preses pel club sobre aquest tema, que han generat moltes crítiques i que fins i tot van provocar la dimissió, del vicepresident institucional, Carles Vilarrubí, i del directiu Jordi Monés, arran de l’aposta per jugar –a porta tancada– l’1 d’octubre. Baixes que s’han d’unir a la de Susana Monje, vicepresidenta econòmica, que va plegar el novembre de l’any passat per motius personals.

A la situació de Catalunya, segur que s’hi referirà, però ja d’entrada, el president, Josep Maria Bartomeu, en el seu informe i discurs, que servirà per obrir la jornada. A continuació, arribarà el torn d’aprovar l’exercici econòmic de la temporada passada, en què hi va haver uns ingressos rècord de 708 milions d’euros, els més elevats de la història del Barça, i el pressupost del curs actual, que ascendeix fins als 897 milions d’euros, 189 més que el de l’any anterior, i també el més elevat de la història del club i alhora, també de la resta d’entitats esportives a nivell mundial. L’exposició de la situació econòmica –en aquest sentit, i tot i que l’alt volum de la massa salarial continua sent un problema, el club va creixent any rere any i cada cop està més a prop del seu objectiu d’arribar als 1.000 milions d’ingressos el 2021, quan acaba el mandat de l’actual junta–, precedirà l’esportiva, amb l’informe del secretari tècnic, Robert Fernández, després d’un estiu en què la marxa de Neymar i alguns dels fitxatges fets van fer aixecar moltes crítiques i va ser una de les causes que s’iniciés un intent de vot de censura, engegat per Agustí Benedito, que va resultar fallit, ja que ni va aconseguir les signatures necessàries ni tampoc les va presentar.

Projectes arreu del món