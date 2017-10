Tot i els mals auguris que planaven sobre el Camp Nou al final de l’estiu, 101 dies després de l’arribada d’Ernesto Valverde el Barça es troba en una situació privilegiada, al capdavant de la classificació de la lliga i amb un peu i mig en els vuitens de final de la Champions. Per això, el tècnic no va dubtar a qualificar amb “un 10” l’actuació del seu equip en aquest tram inicial de la temporada, tot i admetre que no han estat 101 dies gaire plàcids. “Si els poso un 8 la gent dirà que per quin motiu no els poso una nota millor. Així que els poso un 10”, va afirmar el Txingurri amb un somriure als llavis. “Diguem que en els meus 100 primers dies no ens hem avorrit. Han passat moltes coses. Esperem que els 100 següents siguin més tranquils”, va afegir. I, és clar, que la situació respecte a l’equip segueixi sent una bassa d’oli depèn dels resultats, del clàssic partit a partit, i el següent duel dels blaugrana és el que els enfrontarà aquest vespre amb el cuer, el Màlaga, un rival del qual Ernesto Valverde no es refia: “No juguen tan malament per haver sumat tan pocs punts, però les circumstàncies són les que són. Han marxat jugadors importants, com Camacho i Fornals, i aquest tipus d’equips, els de la zona mitjana, ho acostumen a notar molt. He passat situacions semblants, i així com que és cert que estar tan avall en la taula afegeix una tensió extra, també ho és que els jugadors aniran a totes per tal de capgirar la situació al més aviat possible.” Valverde no considera que els bons resultats que ha assolit el Màlaga contra el Barça en els darrers precedents siguin cap casualitat: “Les estadístiques serveixen per analitzar què ha passat abans, així que aquesta dada s’ha de tenir en compte.” Valverde, a més, va minimitzar la tranquil·litat que es viu ara a l’entorn de l’equip, conscient que la situació es capgirarà si el Barça comença a encaixar mals resultats: “Ja sabem com va això de l’amor en el món del futbol. El que volem és mantenir la mateixa línia.”

La gestió de les rotacions