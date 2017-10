L’únic plat del menú que a Suárez li queda per tastar

En les tres últimes visites al Camp Nou el Màlaga ha estat capaç d’endur-se 4 punts. Juanmi, ara a la Real, va fer saltar la banca la temporada 2014/15 i va donar la victòria al conjunt andalús amb un gol decisiu després d’aprofitar un error calamitós de Dani Alves en una cessió a Bravo. I la temporada passada el Màlaga va tornar a ser un mur infranquejable i el Barça no va aconseguir passar de l’empat a zero. De fet, en els últims tres precedents a l’estadi, el conjunt blaugrana només ha marcat un sol gol contra els andalusos. L’heroi, Thomas Vermaelen.

Carlos Kameni sempre ha estat colossal sota els pals quan ha visitat el Camp Nou. El camerunès ha estat un malson fins i tot per al trident. La bona notícia és que Kameni no serà avui un problema. Amb el camerunès jugant al Fenerbahçe turc, i amb Roberto Jiménez lesionat, el Barça tindrà aquesta nit catifa vermella en aquest sentit. El jove porter Andrés Prieto, amb passat al Madrid i també a l’Espanyol, acapararà avui tots els focus. Debut a primera i amb Leo Messi al davant. També cara a cara amb Luis Suárez. I alerta perquè l’uruguaià té aquest partit assenyalat amb vermell. Suárez té la porteria del Màlaga entre cella i cella. Mai fins ara ha marcat contra el conjunt andalús. Suárez s’hi ha enfrontat en quatre ocasions, però mai ha pogut fer el que millor sap fer. És l’únic equip de tota la primera divisió al qual encara no ha marcat. Tampoc havia marcat contra el Girona, però va esborrar els de Machín de la llista després del seu gol a Montilivi el 23 de setembre. Precisament, el gol contra el Girona ha estat una de les tres úniques dianes que ha marcat Suárez en la lliga aquest curs. Gol contra el Girona, gol en el derbi contra l’Espanyol i gol importantíssim contra l’Atlético fa set dies. Massa poc per a un especialista del gol.

Luis Suárez afronta avui un repte personal. El charrúa vol incloure el Màlaga a la seva llista de víctimes i, de passada, seguir ampliant registres com a blaugrana. El killer uruguaià és ara mateix l’onzè màxim golejador històric del club, amb 124 gols en 156 partits, davant d’homes com ara Kluivert (123), Rexach (123), Stòitxkov (121) i Basora (117). Suárez, de fet, està a només quatre gols d’entrar al top 10, que tanca ara Ángel Atocha (127).

Suárez no es va exercitar amb el grup dijous per culpa d’unes molèsties que va notar en el partit de dimecres contra l’Olympiacòs, però en la sessió d’ahir sí que ho va fer i jugarà. De fet, ja ho va donar a entendre el mateix Ernesto Valverde en la roda de premsa d’ahir a la tarda abans de l’entrenament.

