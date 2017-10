El vent bufa a favor

Si es compara la dinàmica del Barça i la del Màlaga aviat s’adverteix que és completament oposada. Mentre els blaugrana han arribat a la novena jornada de lliga com a líders invictes de la taula, el conjunt malaguista és el cuer sense conèixer encara el triomf i amb tot just un punt. Si bé els d’Ernesto Valverde ja han marcat 24 gols a favor en el campionat i només n’han encaixat 3, els de Míchel només han celebrat 4 gols i n’han rebut 18. De fet, només Leo Messi acumula més del doble de gols (11) que el Màlaga.

Les xifres, per tant, reflecteixen la condició de favorit del Barça de cara al duel d’aquest vespre al Camp Nou (20.45 h per beIN LaLiga). I més enllà dels números, les sensacions dins del camp també empenyen els blaugrana. En aquest sentit, l’empat signat la setmana passada contra l’Atlético al Wanda Metropolitano (1-1), tot i tallar la ratxa de triomfs, també va deixar sensacions positives per la reacció mostrada en la segona part que a punt va estar de conduir al triomf. De fet, la bona trajectòria que segueix l’equip ha fomentat que els darrers dies s’hagi posat el focus en les decisions que està prenent el club en relació amb el convuls context polític actual. La jornada d’avui està marcada per l’anunci –previst per aquest matí– de fins on arribaran les mesures que imposarà l’executiu espanyol per intervenir la Generalitat adduint al controvertit article 155 de la Constitució. En contra de la mesura hi ha convocada una gran manifestació en defensa dels drets i les llibertats dels catalans. Serà tot just unes hores abans que arrenqui el Barça-Màlaga i, per tant, també caldrà estar atent a com es pot manifestar el públic de l’estadi.

Tornant als aspectes esportius, la situació del Màlaga s’ha vist agreujada després del 0-2 encaixat la jornada passada a La Rosaleda contra el modest Leganés. No és estrany, doncs, que Míchel aterri al Camp Nou molt qüestionat i amb l’amenaça de la destitució. L’únic factor que permet al conjunt andalús afrontar el duel amb certa confiança són els darrers precedents. La temporada passada va ser capaç d’esgarrapar un empat sense gols a l’estadi coincidint amb la jornada 12. I en la segona volta –jornada 31– es va imposar als blaugrana a La Rosaleda (2-0), ja amb Míchel a la banqueta. Un resultat que va ser nefast per a les expectatives del Barça d’assolir el títol de lliga.

Des de llavors, però, el Màlaga ha vist marxar tres dels seus puntals del curs passat: Sandro Ramírez, Camacho i Fornals. Els fitxatges de l’estiu no estan funcionant i les lesions tampoc han ajudat a sortir del pou. Avui no podrà jugar el porter titular, Roberto, i farà el seu debut a primera divisió el jove Andrés Prieto, que va arribar l’estiu passat a Màlaga procedent de l’Espanyol.

A la llista de lesionats del rival també hi ha el migcampista serbi Kuzmanovic i el lateral Ricca, mentre que Recio és baixa per sanció. L’única bona notícia per a Míchel és la recuperació del davanter Borja Bastón.

En clau blaugrana, és previsible que Valverde faci alguns retocs respecte a l’onze que va presentar dimecres en el duel de Champions contra l’Olympiacòs (3-1). S’espera que Semedo i Rakitic tornin a ser titulars al lateral i a l’interior dret, respectivament, després de descansar contra el conjunt grec. Pel que fa a la defensa, Jordi Alba, amb una sobrecàrrega a l’adductor de la cama dreta, va tornar a quedar fora de la convocatòria, cosa que farà repetir titularitat a Digne al lateral esquerre. I en punta, la bona actuació de Gerard Deulofeu durant la primera part del matx contra l’Olympiacòs –l’expulsió de Piqué va fer que fos sacrificat per recompondre l’equip en la segona part– l’afavoreix a l’hora de ser l’opció escollida pel tècnic per situar-se a la punta dreta i completar la línia ofensiva amb Messi i Suárez.