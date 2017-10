Comptes de rècord i catifa vermella en la seva aprovació

Com era de preveure, i era lògic que així fos, el transcendental moment històric que viu el poble català i el país en el pla polític, amb l’afegit de les últimes i lamentables notícies que es van produir durant el dia d’ahir en aquest sentit, van marcar el guió de l’assemblea general ordinària. El van marcar i el van modificar. Lògica la doble intervenció de Josep Maria Bartomeu per demanar un cop més democràcia i llibertat d’expressió i per condemnar també l’aplicació de l’article 155. La seva primera intervenció, dins el marc de l’informe inicial del president, previsible. La segona, fora de l’ordre del dia, necessària.

En l’àmbit econòmic Bartomeu va cedir el torn a Òscar Grau. El CEO del club va presentar un pressupost rècord de 897 milions d’euros per a la temporada 2017/18, que va ser aprovat per àmplia majoria pel 77% dels socis compromissaris acreditats en el moment de la votació (391 vots a favor, 68 en contra i 49 en blanc). En aquest sentit Grau va destacar la importància del nou contracte de patrocini amb Rakuten i va valorar positivament també l’entrada en vigència del nou acord amb Nike i la rellevància de l’oficina de Nova York. Dins aquestes xifres de rècord, menció especial també lògicament per a la injecció econòmica que ha significat el pagament de la clàusula de rescissió de Neymar a càrrec del PSG. Arribar als 1.000 milions d’euros d’ingressos l’any 2021 continua com a repte en l’horitzó.

Pugen els ingressos i pugen també les despeses, que passen dels 677 milions d’euros d’aquesta passada temporada als 865 de l’actual. En aquest sentit, diversos socis van mostrar ahir certa preocupació per l’augment de la massa salarial, que creix de 375 milions a 479 (i les amortitzacions passen de 67 a 109). Tot i l’evident augment d’aquesta partida, Grau va assegurar que “la massa salarial està situada en un context de seguretat” i va dir que el mercat ho condiciona i que ell és dels que prefereix “tenir els diners al camp que al banc”. A ningú li escapa que les renovacions afecten aquesta carpeta. De fet, en la memòria que va repartir el club es pot identificar una partida de 154 milions en primes de renovacions, 107 milions dels quals pertanyen als casos de Messi, Luis Suárez, Ter Stegen i el pessic del pastís que es van endur Neymar i el seu pare abans de marxar a París.

Quant a l’aprovació de la liquidació de l’exercici 2016/17, catifa vermella en aquest sentit. El tresorer Enric Tombas va presentar uns números també rècord de 708 milions d’euros d’ingressos i un Ebitda de 124 milions. Amb especial èmfasi al creixement de 10 milions dels drets televisius (178) i de l’explotació de l’estadi (175). L’últim exercici va quedar tancat amb 677 milions de despeses. 432 pertanyen a salaris esportius i, dins la carpeta “altres”, la proactivitat en l’augment de la seguretat a l’estadi per evitar atacs terroristes també va fer pujar les despeses en aquesta partida. Per Enric Tombas, el Barça tanca l’exercici 2016/17 “amb garanties i permet ser optimista amb vista al futur pel que fa a la sostenibilitat i la solvència del club”. L’aprovació es va fer per 486 vots a favor, 22 en contra i 25 en blanc.

El club va presentar també l’acord amb Parques Reunidos, un projecte la inversió del qual no anirà a càrrec del Barça, però sí en canvi la gestió de continguts. Grau va parlar de l’obertura de cinc parcs en els propers cinc anys i va valorar positivament aquesta nova via de finançament. L’aprovació va tenir el suport de 259 vots a favor. Xifra lleugerament superior (283 a favor del sí i 21 a favor del no) va obtenir l’aprovació de l’acord de la Barça Academy a Nova York, un projecte clau per al CEO del club en clau de posicionament del Barça al món.