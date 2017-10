“Estic content amb el que veig”

El Barça continua avançant a velocitat de creuer en la lliga. Ernesto Valverde ha aterrat de peu al club blaugrana. “Estic content i tranquil amb el que veig”, va expressar el tècnic sobre el joc desplegat pels seus jugadors en el partit d’ahir contra el Màlaga. Però encara hi queden coses per millorar. “En el primer temps, ens ha faltat una mica de ritme, però en la segona meitat, hem jugat millor.”

Respecte a la jugada polèmica del primer gol, Valverde va reconèixer no haver “vist la jugada, però des de la banqueta semblava que no sortia”.

“És el tercer partit en sis dies, i rivals com el Màlaga s’hi juguen molt i mai no és fàcil. El cansament físic i psicològic es nota. Ens ha faltat frescor per dominar clarament el partit. Ells estaven ben plantats sobre el terreny de joc i a nosaltres ens faltava la profunditat que hem aconseguit a mesura que avançava l’enfrontament”, va profunditzar Valverde sobre el matx.

“Veig bé Suárez. El millor per als davanters és que tinguin moltes ocasions durant el partit. Acabarà marcant. És ambiciós i ho vol jugar tot. No hi ha cap problema amb ell.” El tècnic va defensar l’uruguaià, tot i que va fallar una ocasió molt clara i va ser substituït per Alcácer.

Qui no té descans és Messi. “Està bé per jugar tots els partits. És molt important.”