Articles 16 i 8

Dimarts l’equip visita Múrcia en la copa i dissabte va a Bilbao

Costa pensar en futbol en un dia trist com el d’ahir. Impossible esbossar res que s’assembli a un somriure. Resulta senzillament impossible fer-ho quan et sents atacat com a poble d’una manera tan repugnant i sagnant. “La pelota no se mancha”, deia Diego. Segur? Debat interessant. La pilota va rodar ahir al Camp Nou. Sí. Contra Las Palmas va rodar amb un silenci esfereïdor. Ahir ho va fer amb públic, però sota la mirada d’un poble amb el cor compungit. També sota la mirada de molts estrangers presents ahir a l’estadi, aliens, alguns d’ells, segurament no tots, a la situació política que viu el país. El Barça també és globalitat. El Barça també és una empresa. Però davant de fets excepcionals alguns exigeixen també coherència amb els seus orígens i amb la seva història. Té força per fer-ho. I hauria de tenir la valentia per fer-ho. Alguns pensaran que el partit d’ahir no s’hauria d’haver jugat, com tampoc s’hauria d’haver jugat el dia de Las Palmas. Uns pensaran que el posicionament del club, dialèctic, havia estat tebi. Ahir, més ferm. Altres pensaran que les mesures estan sent les correctes. I alguns altres fins i tot pensaran que seria un error plantar-se com a club davant la Lliga i que no es pot traslladar a la gespa una qüestió aliena a l’esport per transcendental que aquesta sigui. Heus aquí, en tot cas, un bon exemple de llibertat de pensament. Hi ha cabuda a la diversitat d’idees en un país democràtic. I Catalunya sempre ha estat un poble que ha abraçat la democràcia.

Dia emocionalment complicat, aquest 21-O. A Bartomeu l’agenda no li somriu. Partit el dia 1 d’octubre i partit ahir. Partit i assemblea general ordinària. Informe del president i aprovació dels comptes al Palau, i Consell de Ministres a Madrid. Tot a la mateixa hora. Manifestació pacífica a passeig de Gràcia i futbol al Camp Nou. Discurs gens amable de Rajoy al matí i compareixença obligada de Puigdemont al vespre en la contrarèplica. Molts fronts oberts en un dia agitadíssim. Pilota bruta o neta, ahir en tot cas van quedar tacats drets fonamentals molt més importants amb l’aplicació de l’article 155. En paraules del president Puigdemont, “allò que el poble català va decidir a les urnes, l’Estat ho ha abolit ara als despatxos”. Trist.

Els crits a favor de la independència i també a favor de la llibertat es van sentir ahir abans que els futbolistes saltessin al terreny de joc. Durant el partit, aplicació dels articles 16 i 8. Gols de Gerard Deulofeu i d’Andrés Iniesta. El Màlaga de Míchel no va ser rival. El Barça no va fer bon partit. Però tampoc li va caldre. Hi ha un abisme de talent entre el líder i l’ansietat del cuer.

Un sol punt ha sumat el Màlaga després de l’enèsima desfeta d’ahir. La cosa no pinta bé a la Costa del Sol. En les últimes tres visites a l’estadi el conjunt andalús havia posat molts problemes al Barça. Només Vermaelen havia estat capaç de marcar en els tres anteriors partits del Màlaga al Camp Nou, però ahir el Barça va corregir una situació anòmala. Victòria relativament senzilla. Sense accelerar. Sense fer sang d’un rival ferit. I tres punts més per refermar el lideratge. 25 punts de 27 possibles.

Amb Kameni en el futbol turc, el debutant Andrés Prieto tenia ahir una difícil papereta. Podrà dir almenys que no li va marcar Messi. Bé, sí que ho va fer, però l’àrbitre a instàncies del seu assistent va invalidar l’acció per fora de joc (89’). Podrà dir que no li va marcar Suárez, que continua sense saber què és marcar contra el Màlaga, l’únic equip que se li resisteix a la primera divisió. L’estrena de Prieto va ser correcta, però insuficient per evitar la derrota d’un Màlaga fràgil anímicament. Si la visita al Camp Nou no era dolça, el fet d’encaixar el primer gol ja en el minut 2 tampoc hi va ajudar. Acció polèmica, per cert, perquè en la centrada de Digne prèvia a la rematada acrobàtica de Deulofeu la pilota havia sortit per la línia de fons. Error greu de González Fuertes i de l’assistent. I del primer gol de Deulofeu en la lliga al primer gol del capità. Iniesta va certificar el triomf blaugrana al minut 56 culminant una bona assistència de Messi i després d’un bon xut que va enverinar-se després de tocar en un rival.

L’única ocasió de gol del Màlaga va ser una rematada de cap del central Luis Hernández a un quart d’hora del final que no va trobar premi. Massa poc. Just un minut abans l’altre Luis, Suárez, va protagonitzar l’errada del partit: gran acció de Roberto, alliberat del lateral arran de l’entrada al camp de Semedo, assistència d’or del de Reus i rematada fora de l’uruguaià tot sol a l’altre pal quan ho tenia tot a favor per marcar. Per sort per a ell no hi haurà gaires repeticions de l’acció en les properes hores. La pilota és al Parlament i al Senat. I al carrer.