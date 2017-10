Del sacrifici a la recompensa

Dimecres passat, coincidint amb la visita de l’Olympiacòs corresponent a la fase de grups de la Champions, Gerard Deulofeu va ser el sacrificat quan va caldre recompondre l’equip per l’expulsió de Gerard Piqué. Va ser una decepció per al davanter de Riudarenes, que havia signat uns primers 45 minuts de gran nivell. Se l’havia vist més atrevit a l’hora d’encarar els defenses, més punyent a l’hora de buscar els espais i propiciar el perill. O sigui, el que s’espera d’un jugador que té en la velocitat i el desequilibri les principals virtuts. Uns símptomes d’alliberament que ahir, contra el Màlaga, finalment es van veure recompensats amb un altre dels aspectes que tenia pendents: el gol.

No va caldre esperar gaire perquè el celebrés. Encara no s’havia complert el segon minut de joc que, venint des del darrere, va aprofitar una centrada de Digne per avançar-se als defenses del Màlaga i obrir el marcador. Una jugada no exempta de polèmica, ja que en el moment de la centrada del lateral francès la pilota havia traspassat la línia de fons. “Jo em crec la jugada i per això la segueixo”, va comentar Deulofeu quan, després del duel, li van preguntar si havia observat que la pilota havia sortit. Sigui com sigui, el col·legiat va donar per vàlida l’acció, fet que va permetre al davanter de Riudarenes sumar el seu primer gol oficial de la temporada. “Esperem que continuï en el pròxim partit”, va desitjar Ernesto Valverde, conscient de la importància que té que el jugador vagi acumulant confiança.

Precisament, el tècnic blaugrana va recompensar Deulofeu per la bona actuació de dimecres passat i el fet de ser el sacrificat per l’expulsió de Piqué mantenint-li la titularitat a la banda dreta de l’atac. “Potser no ha desbordat tant com ho va fer l’altre dia, però sempre esperem que ens aporti coses”, va assenyalar el tècnic blaugrana amb relació a l’actuació de Deulofeu contra el Màlaga. I, certament, el jugador no va estar tan fi com en l’anterior partit, tot i que sí que se’l va veure valent a l’hora d’encarar un lateral també ràpid com Juankar. Va obrir el camp per facilitar els espais a Messi, mentre que també va col·laborar amb Sergi Roberto en tasques defensives pel carril dret. “El que intento és ajudar l’equip a guanyar”, va manifestar el davanter de Riudarenes, que va deixar el terreny de joc en el minut 71.

Dimarts, contra el Múrcia, en la que serà l’estrena de l’equip a la copa, s’intueix que tornarà a tenir una altra ocasió per consolidar la confiança que va adquirint.