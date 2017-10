La copa, el banc de proves per a promeses del planter

El Barça debuta demà en la copa a La Condomina, el camp del Múrcia, i com acostuma a passar en aquestes primeres eliminatòries, el tècnic del primer equip completarà la convocatòria amb uns quants jugadors del filial. Són partits que serveixen com a banc de proves per veure com responen les promeses del planter a la pressió de jugar un partit oficial al costat de futbolistes consagrats i sota l’atenta mirada, en aquest cas, d’Ernesto Valverde, que ahir mateix va donar festa fins dimecres a Ter Stegen, Sergio Busquets, Iniesta, Paulinho, Luis Suárez, Messi i Umtiti. Els tres últims estan sancionats.

Amb tots aquests jugadors descansant, Dembélé, Rafinha i Jordi Alba lesionats i els dubtes d’Arda i Aleix Vidal, que ahir no es van entrenar, quins jugadors s’endurà Valverde a Múrcia? Un que té moltes possibilitats és el davanter José Arnáiz, que els últims partits està destacant pels seus gols –ja n’ha fet quatre– i també per la capacitat de desequilibri per la banda. És un dels destacats en l’equip que entrena Gerard López. De fet, Valverde ja el va elogiar públicament en una roda de premsa. “Té velocitat, atreviment i gol. Té una temporada important al davant. Sempre mirem de reüll el filial”, va dir. També hauria de tenir una nova possibilitat de demostrar que és un jugador amb nivell i futur en el primer equip Carles Aleñá, que va renovar a l’estiu amb el club blaugrana convençut que el seu destí és triomfar en el Barça. Segur que viatjarà a Múrcia el porter Ortolá, que serà el suplent de Cillessen. I amb la lesió de Jordi Alba, també podria viatjar Cucurella, un altre jugador en qui es tenen dipositades moltes esperances de futur. De fet, aquests quatre futbolistes es van entrenar ahir amb el primer equip. També ho van fer Oriol Busquets, Vitinho i Carles Pérez.

L’últim inquilí de la banqueta del Barça, Luis Enrique, va fer debutar en la copa sis jugadors del planter en les tres temporades que va estar al capdavant de l’equip. La temporada 2014/2015 van estrenar-se Edgar Ié i Jordi Masip contra l’Osca, amb triomfs per 0 -4 i 8-1, i Halilovic i Gumbau contra l’Elx, amb victòries per 5-0 i 0-4. En aquesta primera temporada també va fer debutar Munir i Sandro Ramírez en la lliga i Samper en la Champions.

L’any següent, en la 2015/2016, van estrenar-se Kaptoum i Cantalapiedra en l’eliminatòria contra el Villanovense, amb empat a zero en l’anada a Extremadura i 6-1 en la tornada al Camp Nou. Juan Cámara, l’altre debutant d’aquell segon any amb Luis Enrique ho va fer en la Champions contra el Bayer Leverkusen. I en l’última temporada amb l’asturià a la banqueta, en la copa no va debutar cap jugador.