Messi, a Londres en el The Best

Leo Messi no jugarà demà a Múrcia. Està sancionat, i Ernesto Valverde li ha donat festa fins dimecres. Messi va aprofitar el permís per viatjar a Londres, on avui es fa la gala d’entrega de premis de la FIFA. El trofeu The Best, que s’entrega al Palladium Theatre, té aquesta vegada la novetat que premia el millor jugador del curs passat i no el millor de l’any. El premi s’atorga per segon any consecutiu separat de la Pilota d’Or, que sí que continuarà premiant el millor futbolista de l’any.

El portuguès del Real Madrid Cristiano Ronaldo és el gran favorit a guanyar el The Best, com l’any passat. Estarà acompanyat al podi de Messi i l’exblaugrana Neymar, ara al PSG, que ocuparà la plaça que en l’última gala d’aquests premis va ser per al francès de l’Atlético Antoine Griezmann.

A més, la FIFA també entregarà altres premis. Zinedine Zidane és el gran favorit a ser escollit millor entrenador al davant de Massimiliano Allegri i Antonio Conte. També es donarà el millor onze de la temporada, amb majoria blanca. Tot indica que hi seran Ramos, Marcelo, Kroos, Modric i Ronaldo.

Altres premis que es donaran són: millor porter, millor gol, millor afició, premi fair play, millor entrenadora i millor jugadora, premi al qual la blaugrana Lieke Martens està nominada.