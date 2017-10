Sis anys esperant

Gairebé sis anys ja han passat des que un 29 d’octubre del 2011, Gerard Deulofeu va complir el seu somni de poder debutar amb el primer equip del Barça, gràcies a Pep Guardiola, quan només tenia 17 anys. Va ser en un partit de lliga contra el Mallorca al Camp Nou, on va substituir David Villa en el minut 63 i va acabar amb una maneta del conjunt blaugrana (5-0). Golejador en totes les categories inferiors per les quals va passar des que va aterrar a la Masia amb només 9 anys, el de Riudarenes ha hagut d’esperar tot aquest temps, i passar per diverses cessions, amb un traspàs inclòs, a l’Everton, fins a poder celebrar el seu primer gol en partit oficial amb la samarreta blaugrana. Ho va fer dissabte, també a l’estadi, contra el Màlaga, i va ser decisiu per sumar els tres punts, ja que va permetre obrir la llauna molt aviat, quan no s’havien disputat ni dos minuts, cosa que va aplanar el camí dels d’Ernesto Valverde cap a una altra victòria que permet refermar-se en el lideratge. “Ha estat especial, en tenia moltes ganes. Estic molt content d’aquest primer gol i de continuar ajudant”, va reconèixer el mateix Deulofeu, que tampoc va poder ocultar la seva alegria just després de marcar –un gol que no hauria d’haver pujat al marcador, ja que la pilota havia sortit abans per la línia de fons– amb una efusiva abraçada amb Leo Messi, amb qui ja va coincidir al camp en aquella estrena contra el Mallorca d’ara fa sis anys.

El retorn de Deulofeu al Barça, després d’haver-se passat quatre temporades fora del club –amb dues etapes a l’Everton, una al Sevilla i una altra, de només mig any, al Milan just abans de tornar a Barcelona i que va ser la més profitosa–, comença a donar els seus fruits. Els 12 milions d’euros que va abonar el club blaugrana l’estiu passat per repescar-lo del conjunt anglès, que fa dos anys en va pagar la meitat pel seu fitxatge, són avui dia una inversió més que rendible, veient el que està aportant l’extrem de Riudarenes, que als 23 anys comença per fi a trobar la dosi de maduresa que no havia tingut fins ara. I és que sense ser encara titular indiscutible, la seva aportació a l’equip de Valverde està resultant cada cop més important, i necessària, sobretot a causa de l’absència per lesió de qui va ser el fitxatge estrella de la pretemporada, Ousmane Dembélé. El moment actual de Deulofeu, a més, és probablement el millor que viu des que va començar el curs, ja que ha encadenat tres grans actuacions en què ha aparegut, a més, en moments clau: fa poc més d’una setmana al Wanda Metropolitano, la seva entrada al camp, juntament amb la de Sergi Roberto, va coincidir amb els millors minuts del Barça i va ajudar, amb la seva profunditat i desequilibri, a sumar l’empat; dimecres passat, contra l’Olympiacòs, va ser el millor del primer temps i va forçar l’acció del primer gol, obra de Nikolaou, en pròpia porteria; i dissabte per fi es va estrenar de cara a porteria com a blaugrana. Ja havia marcat en el trofeu Joan Gamper, contra el Chapecoense, en què també va marcar molt aviat –en el minut 6– i dissabte per fi ho va fer en partit oficial. També va estar a punt de fer-ho en la primera jornada de lliga, contra el Betis, en què una centrada xut seva va acabar amb gol de Tosca en pròpia porteria, en un partit en què també va donar una assistència.

El dotzè jugador