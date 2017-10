L’oportunista Digne

Per triomfar i progressar en la vida professional s’han d’aprofitar totes les oportunitats que es presentin, per mínimes que siguin. Lucas Digne així ho està fent aquesta temporada. El lateral esquerre no ha deixat escapar el tren de la titularitat que se li ha presentat amb la lesió de Jordi Alba. Una mala notícia per als seguidors blaugrana que Digne ha fet oblidar amb dues grans actuacions en els últims partits del Barça.

El francès, fins al duel contra l’Olympiacòs, tan sols havia tingut una titularitat –contra l’Eibar al Camp Nou– i havia participat testimonialment en la tornada de la supercopa d’Espanya i en el partit inicial de la lliga contra el Betis. Per a Valverde, Jordi Alba és un jugador fix en l’onze per la seva aportació ofensiva i perquè és una peça clau en el sistema defensiu blaugrana. Així, les rotacions del tècnic estaven donant poques oportunitats a Digne tot i la seva persistència en els entrenaments per trobar un lloc a l’onze. “He apostat per Alba en aquest inici de temporada, però Digne ho està fent bé”, va explicar Valverde a la fi del duel contra el Màlaga.

La sobrecàrrega muscular en l’adductor que es va fer el català en la prèvia del partit de Champions va obrir de nou les portes de l’equip al francès, després que acumulés quatre enfrontaments consecutius en la lliga sense disposar de minuts. Contra l’Olympiacòs va tenir la segona titularitat de la temporada al Camp Nou i va respondre marcant el seu primer gol aquest any. Digne va aprofitar l’oportunitat de la millor manera possible: gol i gran actuació en el seu retorn al lateral esquerre. La seva diana va suposar el 3-0 que donava la tranquil·litat total en el duel contra els grecs i que suposava tancar una victòria que encarrilava la classificació per als vuitens de final de la competició europea.

Contra el Màlaga, el francès va encadenar la segona titularitat consecutiva en absència de Jordi Alba i el seu rendiment va tornar a ser excel·lent en tots els aspectes del joc. Una internada seva per la banda esquerra va acabar amb el polèmic gol de Deulofeu que va obrir el partit en el primer minut de l’enfrontament. Digne no va donar per perduda la pilota i va fer una gran passada que es va convertir en una assistència de luxe per al de Riudarenes. Connexió entre dos jugadors que comencen a reivindicar-se amb el Barça i que encara tenen un camí prometedor.

Un gol i una assistència en dos partits ha estat la millor resposta a la confiança que li ha transmès Valverde dintre del vestidor. “L’altre dia va fer un gol, és un jugador amb qui comptem, ja que és una garantia. Els dos laterals que tenim són dos jugadors segurs i fiables”, va expressar el tècnic blaugrana després de comprovar el bon estat de forma de Digne. El francès ha igualat en dos partits els seus registres de la temporada passada, en què va aportar un gol i una assistència en 26 partits.

Amb 24 anys, l’internacional francès està vivint el seu millor moment amb el Barça i s’està reivindicant com un recanvi de garanties per a la banda esquerra blaugrana. Aquest dimarts a Múrcia tornarà a ser titular, a l’espera que Jordi Alba es recuperi totalment de la sobrecàrrega a l’adductor. Digne tornarà a tenir una oportunitat de brillar en la copa contra un rival de menys pes. L’objectiu del lateral en aquesta segona temporada en el club és aprofitar cada oportunitat que li doni Valverde, i així ho està fent, demostrant una major maduresa tàctica sobre el terreny de joc. De fet, l’any anterior ja va haver de substituir Alba per aquestes dates en l’onze titular a causa de la lesió que es va fer el de L’Hospitalet contra el Celta. Digne va encadenar sis titularitats consecutives, però el seu rendiment no va ser tan destacat com en aquest inici de temporada, en el què s’ha destapat com un jugador a tenir en compte en partits importants.

També amb França