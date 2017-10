Messi i Iniesta resisteixen en l’onze de la temporada

El premi The Best, que atorga la FIFA, premia des d’aquesta edició els millors jugadors de la temporada passada i no de l’any natural. El curs passat, el Real Madrid va guanyar la lliga de campions i també la lliga. I per això el millor onze de la temporada va tenir majoria blanca. Fins a cinc futbolistes del conjunt que dirigeix Zinedine Zidane, escollit millor entrenador, van formar part d’aquest equip. Es tracta de Sergio Ramos, Marcelo, Modric, Kroos i Cristiano Ronaldo, que també va ser escollit millor jugador al davant de Messi i Neymar.

Majoria blanca, però resistència blaugrana. Leo Messi i Andrés Iniesta van formar part del millor equip de la temporada. I la presència blaugrana podria augmentar si comptem Neymar com a jugador del Barça. De fet, el brasiler, actual davanter del PSG, ha entrat a formar part d’aquest onze pel seu rendiment al Barça, tot i que en la gala d’ahir, quan va ser anunciat el seu nom, no va sortir en cap moment amb la samarreta blaugrana i sí amb la de la selecció del Brasil.

La resta de l’equip de la FIFA de la temporada passada el formen tres futbolistes que militaven a la Juventus, equip que va guanyar la lliga i la copa italianes i que va ser finalista de la Champions: Buffon, que també va ser escollit millor porter del curs passat; l’exblaugrana Dani Alves, i el central Leonardo Bonucci. El brasiler va marxar a l’estiu al PSG i el central italià se’n va anar al Milan.

L’any passat van ser quatre els jugadors del Barça que van formar part de l’equip ideal. També hi eren, com ahir, Messi i Iniesta, però, a més, els van acompanyar Gerard Piqué i Luis Suárez. Cap dels jugadors del Barça va anar l’any passat a recollir el trofeu per mostrar el seu desacord amb algunes decisions de la FIFA i després d’acumular mals resultats en la lliga.

El millor onze l’escull la Federació Internacional de Futbolistes Professionals (FIFPRO). Tots els professionals voten el seu millor equip: un porter, quatre defenses, tres migcampistes i tres davanters.