Primera parada: Múrcia

El vigent campió de copa torna avui a escena. Debut a uns 70 km més al sud que la temporada passada. Del José Rico Pérez a la Nueva Condomina. Partit per a l’habitual banc de proves dels equips de primera en els setzens de final. Lluny queda ja aquell últim títol que va guanyar el Barça de Luis Enrique en el seu comiat el mes de maig d’aquest mateix any contra l’Alavés (3-1). Cinc mesos després d’aquella final de copa que va servir també per abaixar la persiana a l’antic Vicente Calderón, el Barça de Valverde inicia ara la defensa del títol a Múrcia i, com ja va fer el seu antecessor a la banqueta fa un any al camp de l’Hèrcules, s’espera un onze ple de novetats. De fet, la sacsejada en la llista de Valverde ha estat notable. Messi, Luis Suárez i Umtiti arrosseguen un partit de sanció de l’edició passada i són baixa obligada, però també es queden a Barcelona homes importants com ara Iniesta, Busquets, Ter Stegen i també Paulinho. Tots ells tindran descans de cara al partit de lliga de dissabte a San Mamés. L’expedició blaugrana sortirà a dos quarts de dotze del migdia des de l’aeroport de Barcelona-el Prat en un vol xàrter direcció a l’aeroport militar de San Javier. Viatgen dotze futbolistes amb fitxa del primer equip i quatre jugadors del Barça B. Premi per a Aleñá, Cucurella, José Arnaiz i Ortolá. No així per a Oriol Busquets, Vitinho i Carles Pérez, que també eren clars candidats a tenir minuts en l’estrena del Barça en la copa, però que finalment no han estat inclosos en la llista. Hauran d’esperar.

El Barça arriba al partit en un estat òptim. Líder en la lliga i líder en la Champions. Des de l’accident de la supercopa, l’equip de Valverde no ha perdut cap partit i mana, ara per ara, amb certa autoritat tant en la lliga com a Europa. Amb una dinàmica molt menys favorable arriba el Múrcia a la cita d’avui. Una sola victòria en els últims cinc partits és el pobre bagatge de l’equip murcià, que viu ara mateix instal·lat en una delicada situació en la classificació, vorejant el descens a tercera divisió. Deu jornades i tres entrenadors. La dada ho diu tot. “Aquest partit no ens arriba en un moment gaire adequat, però és un partit molt bonic per a la ciutat i per a l’afició, i ho hem de viure com una festa”, assegurava un José María Salmerón que diumenge debutava amb derrota al camp del San Fernando (3-2).

Víctor Curto, autor de 10 gols en les fases prèvies, i un dels noms destacats d’aquest equip no estarà a la gespa després del trencament parcial del lligament encreuat del genoll que es va fer fa dos partits contra el Marbella. Aquesta és la baixa més significativa d’un Múrcia que té un vell conegut de l’afició del Miniestadi i la del Nou Estadi de Tarragona. David Sánchez, als 36 anys, és el criteri d’aquest Múrcia a la sala de màquines. Partit especial per al sevillà i partit important en clau blaugrana per a homes com ara Paco Alcácer, André Gomes i Thomas Vermaelen. Sense minuts en la lliga, la copa representa un escenari ideal per mirar de seduir Valverde.

Aquesta, per cert, no és la primera vegada que el Barça i el Múrcia s’enfronten en la copa. L’últim precedent va ser també en els setzens de final de la temporada 1987/88 en una eliminatòria en la qual el Barça es va imposar amb claredat amb un 2-0 al Camp Nou i un 0-3 a Múrcia. L’última visita del Barça a la Nueva Condomina va ser la temporada 2007/08 a la lliga (3-5), en un partit de dolç record per a Giovani dos Santos, autor de tres gols aquell dia. També van marcar Henry i Eto’o.