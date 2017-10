“Leo és el número u, però Ronaldo mereix el premi”

Andrés Iniesta no va faltar a la gala del The Best perquè repetia en el millor onze de la temporada, en el qual també formava part el seu company d’equip Leo Messi i els seus excompanys Alves i Neymar. Pel capità blaugrana, estar entre els escollits és tot un honor. “Estic molt agraït als companys de professió que m’han votat. Un altre any, estic content i és una motivació per tornar a fer una bona temporada”, va assenyalar. Iniesta s’ho va passar d’allò més bé en una gala en què va coincidir amb bons amics: “Són dies bonics, perquè veus companys amb qui has coincidit i sempre fa il·lusió. He vist el Patrick [Kluivert], el Samuel [Eto’o], el Dani [Alves], el Ney [Neymar].”

Cristiano Ronaldo es va tornar a endur el premi The Best al millor jugador, un guardó que el capità del Barça creu que és “merescut”, perquè la gent així ho ha votat, però també va afegir: “Per mi i per altres, Leo és el número u, sempre ho hem dit.” Va admetre que en aquest tipus de votacions els títols sempre tenen un pes important, i en aquest sentit el madridista va guanyar la lliga i la Champions. Això sí, va felicitar la blaugrana Lieke Martens, que va guanyar el premi a la millor jugadora. “És un grandíssim reforç i una gran jugadora. Esperem que pugui tornar la temporada vinent aquí”, va afirmar.

També va parlar Guillermo Amor, el nou responsable de relacions institucionals i esportives del primer equip. “Faig una valoració positiva de la gala. Martens ha guanyat i el Leo i l’Andrés estan en l’onze. És important per a ells i per al Barça”, va dir. Amor va voler destacar el guardó per a Lieke Martens perquè demostra el potencial del futbol femení blaugrana. “Fa temps que el femení està treballant bé. El nivell cada any és més bo, també al món. Estem invertint bé i tenim un gran equip. Està funcionant de meravella”, va concloure.