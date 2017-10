El millor entre els humans

El portuguès guanya el premi per segon any consecutiu

Era un secret de domini públic, però no per això menys discutible. Cristiano Ronaldo va ser llorejat ahir al vespre, al London Palladium de Londres, amb el premi The Best, el guardó que des del curs passat entrega la FIFA en solitari per designar el millor jugador de l’any, després que France Football, el promotor de la Pilota d’Or, decidís desvincular el seu premi del màxim organisme del futbol mundial. “Ha estat una temporada extraordinària per a mi, i ja fa onze anys que estic nominat. Això és pel meu talent, però també pel treball dur i la dedicació”, va afirmar després de rebre el premi un pletòric Cristiano, escollit el millor futbolista del 2017 amb un 43,16% dels vots, davant de Leo Messi (19,25%) i de Neymar (6,97%), una decisió, com és habitual en aquest tipus de distincions individuals, força discutible, ja que en aquesta ocasió ha estat evident que el portuguès s’ha endut el premi per ser l’estrella del Real Madrid, campió de la Champions i de la lliga, més que per la seva actuació personal, que excepte en partits puntuals de les últimes eliminatòries de la lliga de campions va ser bastant decebedora, com s’està certificant en aquest inici de temporada, en què Leo Messi, per molts el millor jugador de tots els temps, està brillant moltíssim més que Cristiano. En el seu discurs, el portuguès va tenir unes paraules de record per a l’argentí i per a Neymar, als quals va agrair que haguessin acudit a la gala. Al London Palladium de Londres, de fet, hi van ser presents un munt de figures del futbol, tant actuals com històriques, com van ser els casos de Maradona i Ronaldo Nazário, que van ser els encarregats d’entregar el guardó al millor jugador masculí. Pel que fa al FC Barcelona, a banda dels premiats Messi i Iniesta, hi van acudir Josep Maria Bartomeu, el president de l’entitat; Jordi Mestre, el vicepresident esportiu; Òscar Grau, el director executiu; Josep Segura, el mànager esportiu de l’àrea de futbol; Guillermo Amor, el responsable de les relacions institucionals i esportives del primer equip de futbol, i Raül Sanllehí, el director de la secció de futbol.

Com sempre succeeix en aquests guardons, poc després de l’anunci del guanyador es van donar a conèixer les decisions personals dels seleccionadors i dels capitans, que equivalen al 50% del total –l’altra meitat correspon a un conjunt de periodistes i als aficionats registrats en el web de la FIFA–. Messi, per exemple, va votar Luis Suárez, Iniesta i Neymar, mentre que Cristiano Ronaldo també es va decantar per companys seus i va escollir Modric, Sergio Ramos i Marcelo. Dani Alves, com a capità del Brasil, va votar Neymar, Messi i Cristiano. Pel que fa a les votacions del millor entrenador, un guardó que es va endur Zidane, Leo Messi es va decantar per Luis Enrique, Pep Guardiola i Simeone.

