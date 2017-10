Un cas sense remei

Després de la participació d’ahir de Thomas Vermaelen i Jasper Cillessen en el partit a la Nueva Condomina, Arda Turan ja és l’únic jugador de la plantilla blaugrana –a banda del lesionat Rafinha, que es continua recuperant de la lesió que es va fer a l’abril– que no ha disputat ni un minut des que ha començat la temporada. Tret de sorpresa, ja que les coses haurien de canviar radicalment, és molt possible que no torni a jugar amb la samarreta blaugrana.

El turc es va negar a marxar en el mercat d’estiu tot i tenir diverses ofertes –primer en va refusar una de molt important de la Xina, satisfactòria econòmicament, tant per al club com per a ell, i més tard, ja quan el termini de fitxatges estava a punt d’acabar, no va voler tornar cedit a un dels seus exequips, el Galatasaray– i va preferir continuar al Barça tot i saber que tindria mínimes oportunitats de jugar. Aquest partit de copa, s’entreveia com una de les últimes ocasions per veure si Arda Turan podria tenir per fi els primers minuts –en tot el curs, només ha estat convocat un cop, en la primera jornada de lliga–, però ha servit per confirmar que la seva situació no té remei, o com a mínim, és de molt difícil solució. Oficialment, no va viatjar a Múrcia per “una recaiguda de les molèsties al turmell que arrossega des que va tornar de la seva selecció”, segons va explicar el mateix Valverde, tot i que sobta que divendres rebés l’alta mèdica just abans del partit contra el Màlaga i diumenge, en canvi, no s’entrenés per unes molèsties.

Per tot plegat, queda clar que Ernesto Valverde no compta amb ell. A més, el club no vol que jugui i el vol fora en el mercat d’hivern. L’objectiu no és cap altre que intentar recuperar una part de la inversió feta per ell l’estiu del 2015, tot i que no va poder debutar fins al gener del 2016 –el club va pagar per ell 34 milions d’euros fixos–, i estalviar-se també la seva alta fitxa, ja que no s’ha d’oblidar que el turc, que es continua resistint a marxar, al gener farà 31 anys i té contracte fins al 2020.