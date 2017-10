Objectius complerts a la Nueva Condomina (0-3)

El Barça ha fet els deures a la Nueva Condomina, on ha guanyat sense grans problemes (0-3), i ja té un peu i mig, sinó gairebé tots dos, en els vuitens de final de la copa. El Múrcia només ha plantat cara en la primera mitja hora i s’ha desfet arran del primer gol, obra de Paco Alcácer, just abans del descans. Al segon temps, els de Valverde, que ha aprofitat el duel per donar minuts a molts inhabituals, no han tingut pietat del rival i amb dues dianes més, de Deulofeu i del debutant Arnáiz –el trident d’ahir al complet, va veure porteria– han acabat sentenciant. El partit de tornada, que es disputarà a finals de novembre al Camp Nou, serà doncs només un pur tràmit.

Cillessen, sota pals, i Vermaelen han disputat els primers minuts d’aquesta temporada, i juntament amb els jugadors del filial Arnáiz, que ha debutat com a blaugrana, i Aleñá, han estat les grans novetats en l’onze que ha presentat Valverde. El Barça ha dominat des de l’inici però li han faltat idees i li ha costat molt crear ocasions i imposar la seva major qualitat. Deulofeu, tot i que sense encert, ha estat un dels pocs que ho ha intentat i ha buscat desequilibrar. Davant la inoperància dels blaugrana, el Múrcia s’ha crescut i ha anat vorejant l’àrea contrària amb força perill, encara que sense la contundència necessària com per fer patir de debò el Barça. A les acaballes del primer temps, i a base d’insistència, els de Valverde per fi han començat a demostrar la seva superioritat i després d’un primer avís de Paco Alcácer que ha acabat amb una rematada als núvols de Denis, el de Torrent, quan només faltava un minut per al descans, ha obert la llauna. Ho ha fet amb una gran rematada de cap, a centrada de Deulofeu, en el que ha estat el seu primer gol en el que va de curs.

Poc després de començar el segon temps, Deulofeu, amb una gran acció individual en què ha marxat de dos rivals i ha definit molt bé amb un xut creuat, ha ampliat l’avantatge. D’aquesta manera, només tres dies després de fer el seu primer gol amb el primer equip en partit oficial, el de Riudarenes tornava a marcar. I amb prou feines han passat tres minuts, que Arnáiz, també s’ha estrenat amb els grans, amb una canonada des de dins l’àrea després d’una bona conducció. Els murcians haurien pogut escurçar distàncies, amb una doble ocasió de l’exblaugrana Chamorro, en què Cillessen s’ha lluit, cosa que ha tornat a fer en un mà a mà en els últims minuts. Valverde ha donat descans en l’últim quart d’hora a Deulofeu –també ha substituït a Aleñá– i ha donat entrada a Rakitic i a Sergi Roberto. En els últims minuts, el Txingurri també ha reservat a Digne i ha donat l’alternativa a Cucu, que també s’ha estrenat avui amb el primer equip blaugrana.