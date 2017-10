Deulofeu guia Arnaiz

Vermaelen va sumar els primers minuts oficials de la temporada

Com és costum, el Barça va enfocar el debut en la copa, coincidint amb l’anada dels setzens, com un banc de proves per a aquells futbolistes menys habituals, així com per als joves valors del filial. Carles Aleñá, José Arnaiz, Cillessen, Vermaelen, Denis Suárez, Alcácer, André Gomes... Ahir a la Nueva Condomina l’onze inicial blaugrana va presentar les rotacions que ja havia avançat Ernesto Valverde per enfrontar-se amb un Real Múrcia en hores baixes (16è del grup quart de segona B). Una ocasió per reivindicar-se i reclamar més protagonisme al tècnic blaugrana i que es va saldar de manera positiva, tal com va reflectir el 0-3 definitiu, més que suficient per deixar l’eliminatòria encarrilada. A l’hora de repartir notes, van destacar les que van obtenir Gerard Deulofeu i José Arnaiz. El davanter de Riudarenes va refermar la línia ascendent fent el segon gol blaugrana (53’) en una brillant acció individual en la qual va reflectir les seves dues principals virtuts: potència i desequilibri. A més, va fer la centrada del primer gol (43’), obra de Paco Alcácer amb un cop de cap. Tot plegat, per erigir-se, en absència de Messi i Suárez, en el referent de l’atac. Pel que fa a Arnaiz (22 anys), va arrodonir el seu debut amb el primer equip blaugrana amb un gol. Actuant com a extrem esquerre, el de Talavera de la Reina, que enguany s’ha incorporat al filial, va ser l’autor del 0-3 amb un xut ras i sec. Un gol que va acabar de desconnectar un Múrcia que va intentar plantar cara en la primera part arreplegant-se en defensa i intentant sortir al contraatac. En aquest sentit, les importants baixes que arrossegava, així com el cansament –havia jugat diumenge a les sis de la tarda– no el van ajudar. Tampoc va ser suficient el suport dels prop de 20.000 aficionats que hi havia a les grades i que, de mica en mica, es van anar apagant. Ja en la recta final (83’), Valverde també va permetre a Marc Cucurella (19 anys) rellevar Digne al lateral esquerre i debutar també amb el primer equip blaugrana.

D’entrada, Valverde va posar a l’onze inicial dos dels quatre jugadors del filial que va fer entrar en la convocatòria: Aleñá i Arnaiz, recompensats pel rendiment que estan oferint amb el Barça B. De fet, amb quatre gols cadascun, a hores d’ara s’erigeixen en els màxims golejadors de l’equip. Aleñá ja havia jugat amb el primer equip blaugrana, i ahir se’l va tornar a veure actiu, entrant en contacte amb la pilota i movent-se entre línies amb continuïtat. “Més val passar-se de frenada que no arribar-hi. Sobretot, no passar desapercebut”, va ser el consell que va donar Valverde als joves en la roda de premsa prèvia del duel.

Altres canvis destacats en el 4-3-3 escollit per Valverde va ser la presència de Thomas Vermaelen a l’eix de la defensa, fent parella amb Mascherano. Van ser els primers minuts oficials de la temporada per al belga, que en alguna acció va evidenciar la falta de ritme competitiu. En aquest sentit, la rapidesa de Mascherano a l’hora d’arribar a les ajudes el va beneficiar.

André Gomes, per la seva banda, es va situar al pivot per encarregar-se de fer les funcions de Sergio Busquets. Havia de ser un far, tant a l’hora d’iniciar el joc de mig del camp cap endavant com en la contenció. I sobretot va ser en aquesta segona tasca que més va evidenciar falta d’intensitat. Un fet que va propiciar més d’un ensurt en defensa. De fet, tot i que en el descans el resultat era favorable al Barça (1-0), el Múrcia va protagonitzar un parell d’arribades amb perill. La més clara va ser la de Llorente, però el seu xut va sortir per sobre del travesser. Per la banda blaugrana, no va transformar la clara possessió en ocasions clares fins a cinc minuts abans d’arribar al descans. Una va ser la del gol d’Alcácer, atent per fer el seu característic moviment cap al primer pal per avançar-se al seu defensor i al porter Santomé i rematar de cap al fons de la xarxa.

Els ja esmentats gols gairebé consecutius de Deulofeu i Arnaiz durant els 10 primer minuts de la segona part van acabar de resoldre la visita blaugrana a la Nueva Condomina. A més, el tècnic local, José María Salmerón, va començar a moure la banqueta pensant ja en el partit de lliga del cap de setmana. Tot i això, Cillessen, que torna a ser el porter escollit per a la copa –com ja ho havia estat el curs passat amb Luis Enrique– també va tenir l’ocasió de lluir-se sota els pals amb una doble aturada a Chamorro. Valverde també va fer entrar Rakitic i Sergi Roberto, tot i que el canvi més significatiu va ser el de Cucurella. I amb els setzens encaminats, qui sap si tant ell com Aleñá i Arnaiz tornaran a tenir més minuts. Hauran d’esperar, ja que serà a finals de novembre.