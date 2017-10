El Barça torna a demanar el cessament de Rubio

Ho va confirmar ahir el portaveu del FC Barcelona, Josep Vives. El club blaugrana ha demanat el cessament del president del comitè de competició, Francisco Rubio, per les reiterades manifestacions que ha fet en contra de Catalunya. “Manifestacions com les seves, com les que està fent aquest senyor, no només estan contraindicades, sinó que pensem que anul·len la seva equanimitat, la que ha de tenir com a jutge d’una competició”, va explicar Vives en la presentació de la campanya que impulsen plegats el club i l’Ajuntament de Barcelona per millorar el civisme els dies de partit al barri de les Corts. Rubio, després del referèndum de l’1 d’octubre, va piular coses com les següents: “Com a mínim, alguns ja saben que és un col·legi. Només queda que sàpiguen que és el gel, el xampú, la democràcia i el respecte a la llei”, va piular Rubio, adjuntant una fotografia de les càrregues policials. El president del comitè de competició va fer una altra piulada amb el text: “Urnes, escrutini i resultats del referèndum il·legal de Catalunya”, adjuntant fotos de brossa, vàters i calculadores trencades. El mateix Rubio és el principal responsable de l’expedient que el comitè de competició ha obert al Reus per exhibir una senyera de grans dimensions en el partit que l’equip català va jugar contra l’Osasuna.

Vives també va donar explicacions sobre la retirada de pancartes que es va fer dimarts al Palau, pancartes que demanaven la llibertat de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. “Es van impedir per una qüestió tècnica, no de contingut. Per desplegar una pancarta, i de grans dimensions com eren aquestes, el grup que ho vulgui fer s’ha de dirigir al consell del Palau per demanar permís, després es fa la sol·licitud als Mossos d’Esquadra, que són els que tenen la competència en seguretat, i després també s’ha de parlar amb qui organitza la competició. I això no s’havia fet”, va dir el portaveu del Barça. En aquest sentit, membres dels grups d’animació del Palau van manifestar ahir que mai havien demanat permís per posar cap pancarta o fer cap reivindicació i van avançar que la seva intenció és la de mostrar les pancartes demanant la llibertat dels Jordis en el proper partit d’Eurolliga contra l’Olympiakòs. Van dir que demanaran permís i que ja es veurà què passa.

El portaveu del Barça també va subratllar que el club no ha hagut de canviar les mesures de seguretat als partits per la situació política que està vivint el país. “La situació política no ens ha fet modificar les mesures de seguretat, la gent s’està comportant pacíficament. Vam jugar un partit a porta tancada per denunciar una situació, no per seguretat, que està garantida”, va oncloure el portaveu del FC Barcelona.