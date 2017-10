Alba es reincorpora

Un grup reduït de jugadors va treballar ahir a la ciutat esportiva sota les ordres d’Ernesto Valverde. Ho van fer els futbolistes a qui havia donat descans i que no van participar en l’estrena en la copa del Rei al camp del Múrcia. Ter Stegen, Sergio, Iniesta, Suárez, Messi, Paulinho i Umtiti havien acumulat molts minuts de joc a les cames tant amb el Barça com amb les seleccions. A més, la primera eliminatòria de la copa és perquè puguin jugar els menys habituals. El porter del filial Ortolà és l’únic que va viatjar a Múrcia que sí que va participar en la sessió preparatòria.

La millor notícia va ser veure Jordi Alba tornant a entrenar-se amb el grup; de fet, en breu podria rebre l’alta mèdica, després de perdre’s els tres últims partits –Olympiacòs, Màlaga i Múrcia– per culpa d’uns problemes a l’abductor de la cama dreta. Si no hi ha cap contratemps, estarà a disposició de Valverde per jugar dissabte contra l’Athletic a San Mamés, un partit que serà especial per al tècnic blaugrana. Tot l’equip torna avui al matí a la feina.