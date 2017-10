Una aposta encaminada a ser molt rendible

A pocs dies que es tanqués el mercat de fitxatges i quan la lliga ja havia començat –Jose Arnaiz, de fet, ja havia jugat amb el Valladolid i s’havia enfrontat precisament al Barça B en la primera jornada–, el club blaugrana va fer oficial la seva incorporació, per 3,4 milions d’euros fixos, més una sèrie de variables, que no superaran els 4 milions, l’import de la que era la seva clàusula de rescissió al conjunt castellà. Tot i això, un dels punts, com era el debut amb el primer equip, ja s’ha complert.

Una quantitat important, i més tractant-se d’una incorporació per al filial, però que va permetre al club blaugrana assegurar-se la incorporació d’una de les promeses amb més futur del futbol estatal, per a la qual també estaven interessats altres equips com la Juventus i el Nàpols. Alhora, es van complir els desitjos del tècnic del filial, Gerard López, que va apostar molt fort per la seva incorporació, després dels bons informes rebuts de Pep Segura, i dels responsables del futbol formatiu, Guillermo Amor i José Mari Bakero, i que només uns dies va recordar que va ser “una aposta molt important del club, i no només per a segona divisió, ja que si no el fitxes tu l’hagués fitxat la Juve o el Madrid”. En aquest sentit, estava clar que el club no volia repetir de cap manera un cas que encara aixeca polseguera i crítiques, com el de Marco Asensio, que va estar a punt de ser blaugrana i finalment es va escapar per marxar a l’etern rival, en un error que ja es pot qualificar d’històric.

A prova de fugues